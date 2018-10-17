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/ Телеканал СТБ «МастерШеф»-8 випуск 16: Ваня познайомив Даринку з батьками
Такого повороту не чекав ніхто! Особливо Еліна Павленко. У 16 випуску «МастерШеф»-8 Іван Міланович познайомив своїх маму і тата з Даринкою Цокало. Як продовжаться ці події та що про це думають інші учасники? Сьогодні ви все дізнаєтеся!
У 16 випуску «МастерШеф»-2018 одна парочка змусила всіх широко розкрити очі від подиву!
На зйомки приїхали батьки принца Івана. А ось навіщо — це інша історія.
Даринка Цокало так близька з Ванею, що хлопець вирішив представити дівчину своїм мамі й татові.
була, м’яко кажучи, в шоці, хоча і повідомила, що більше не розглядає Ваню як кандидата на її серце. Еліна Павленко
теж не зовсім розуміє, що відбувається між Іваном і Даринкою. Владислав Міцкевич
Більше на тему: Квантова фізика на «МастерШеф»-8 ввела кулінарів в оману
Що ж це насправді: кохання чи дружба? Дивіться 16 випуск «МастерШеф»-8 вже сьогодні на телеканалі СТБ.
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