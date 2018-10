Головний мачо проекту покаже, чи такий він мачо насправді. У 14 випуску «МастерШеф»-2018 Влад Міцкевич потрапить до чорної кімнати, де долатиме свої страхи. Чим усе це закінчиться? Дізнайтеся уже сьогодні на телеканалі СТБ!

Дивіться 14 випуск «МастерШеф»-2018 на телеканалі СТБ вже сьогодні!

