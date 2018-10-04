Сьогодні, 4 жовтня, відзначається День булочок із корицею у Швеції. Кулінари «МастерШеф»-2018 поділилися найсмачнішими рецептами. Історію свята і секрети повітряних булочок від Максима Пустовіта і Насті Вовк знайдете в нашому матеріалі.

Щороку 4 жовтня вся Швеція святкує «смачне» свято — День булочок з корицею. Ця закручена булочка виготовляється з довгастої смужки здобного тіста. А вид кульки, тягучість сиропу і чарівний запах кориці вабить не тільки шведів, а й ласунів всього світу! Сіннабони, так називають ці булочки, відомі світові з 1985 року.

Шведи їдять їх усюди: на свята, в будні, під час сніданку і перекусу. Вперше рецепт сіннабона з’явився в шведських кулінарних книгах в 1951 році, а ароматна спеція — кориця — набагато раніше.

Рецепти булочок з корицею від кулінарів «МастерШеф»

Рецепт від Максима Пустовіта

Інгредієнти (на 12 булочок):

Тісто:

Борошно — 535 г

Дріжджі — 8 г

Яйця — 2 шт

Молоко — 250 мл

Вершкове масло — 85 г

Сахар — 135 г

Сіль — 5 г

Начинка:

Коричневий цукор — 200 г

Кориця — 30 г

Вершкове масло — 90 г

Крем:

Вершковий сир — 200 г

Вершкове масло — 70 г

Цукрова пудра — 100 г

Ванільний екстракт — 1 ч. Л.

Лимонний сік — 1 ст. л.

Приготування:

У тепле молоко додати кілька чайних ложок цукру і засипати дріжджі, перемішати і залишити на 15 хвилин. Борошно, сіль і решту цукру об’єднати в окремій мисці, в якій потім зможемо замісити тісто. Додати в сухі інгредієнти розтоплене вершкове масло, яйця і молоко з дріжджами. Замішувати тісто доти, поки воно перестане липнути. Можна трохи додавати борошно, але сильно не забивати, щоб булочки виходили м’якими. Місце, в якому буде зберігатися тісто, змастити маслом і залишити його відпочивати на 2 години в теплі. Робимо начинку. Змішати цукор, корицю. Коли тісто постоїть, розкатати його прямокутним пластом і добре змастити вершковим маслом кімнатної температури, зверху засипати цукром з корицею. Скрутити рулет. Край можна змастити водою, щоб він краще тримався. Поділити рулет на 12 шматочків і покласти їх на деко, в якому булочки повинні будуть постояти ще 30 хвилин. Поставити сіннабони в духовку на 30 хвилин на 200 градусів. Змішати вершковий сир, вершкове масло кімнатної температури, цукрову пудру, лимонний сік і збити до однорідного крему. Дістати сіннабони з духовки і нанести на гарячі булочки крем.

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Рецепт від Насті Вовк

Інгредієнти:

Тісто:

Молоко

Цукор — 120 г

Сухі дріжджі — 7 г

Яйця — 2 шт

Ваніль

Вершкове масло

Борошно — 580 г

Начинка:

Цукор — 150 г

Кориця — 1 ст. л.

Приготування:

Зробити опару. Молоко підігріти, додати 1 ч. л. цукру і сухі дріжджі, накрити плівкою. Дайте постояти п’ять хвилин, щоб дріжджі почали діяти. У великій мисці збити яйця, 100 г цукру і ваніль. Додати вершкове масло, попередньо розтопивши його, і дріжджі з молоком. Просіяти борошно в суміш і замісити тісто. Накрити отримане тісто харчовою плівкою і поставити в тепле місце. Почекати, поки тісто підніметься, приблизно 2 години. Є лайфхак, щоб тісту нічого не заважало підніматися: поставити його в духовку при 36–40 градусах. Тісто має збільшитися в 2–3 рази. Тісто розкатати в прямокутник. Змастити тісто маслом і покрити начинкою. Скрутити рулетик і розрізати, щоб вийшов равлик. Скласти булочки на деко. Поставити на 30 хв. у тепле місце, вони повинні збільшитися. Після цього розігріти духовку до 190 градусів і випікати 20–30 хвилин.

Смачного!

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