Сьогодні, 4 жовтня, відзначається День булочок із корицею у Швеції. Кулінари «МастерШеф»-2018 поділилися найсмачнішими рецептами. Історію свята і секрети повітряних булочок від Максима Пустовіта і Насті Вовк знайдете в нашому матеріалі.

Щороку 4 жовтня вся Швеція святкує «смачне» свято — День булочок з корицею. Ця закручена булочка виготовляється з довгастої смужки здобного тіста. А вид кульки, тягучість сиропу і чарівний запах кориці вабить не тільки шведів, а й ласунів всього світу! Сіннабони, так називають ці булочки, відомі світові з 1985 року.

Шведи їдять їх усюди: на свята, в будні, під час сніданку і перекусу. Вперше рецепт сіннабона з’явився в шведських кулінарних книгах в 1951 році, а ароматна спеція — кориця — набагато раніше.

Інгредієнти (на 12 булочок):

Тісто:

Начинка:

Крем:

Приготування:

Більше на тему: «МастерШеф»-8 випуск 12: вії Еліни врятують світ?

Інгредієнти:

Тісто:

Начинка:

Приготування:

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.