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Телеканал СТБ / День булочок із корицею: рецепти від кулінарів «МастерШеф»-8 до свята

День булочок із корицею: рецепти від кулінарів «МастерШеф»-8 до свята

Телеканал СТБ

Сьогодні, 4 жовтня, відзначається День булочок із корицею у Швеції. Кулінари «МастерШеф»-2018 поділилися найсмачнішими рецептами. Історію свята і секрети повітряних булочок від Максима Пустовіта і Насті Вовк знайдете в нашому матеріалі.

синнабоны мини

Щороку 4 жовтня вся Швеція святкує «смачне» свято День булочок з корицею. Ця закручена булочка виготовляється з довгастої смужки здобного тіста. А вид кульки, тягучість сиропу і чарівний запах кориці вабить не тільки шведів, а й ласунів всього світу! Сіннабони, так називають ці булочки, відомі світові з 1985 року.

Шведи їдять їх усюди: на свята, в будні, під час сніданку і перекусу. Вперше рецепт сіннабона з’явився в шведських кулінарних книгах в 1951 році, а ароматна спеція кориця набагато раніше.

Рецепти булочок з корицею від кулінарів «МастерШеф»

Рецепт від Максима Пустовіта

Інгредієнти (на 12 булочок):

Тісто:

  • Борошно 535 г
  • Дріжджі 8 г
  • Яйця 2 шт
  • Молоко 250 мл
  • Вершкове масло 85 г
  • Сахар 135 г
  • Сіль 5 г

Начинка:

  • Коричневий цукор — 200 г
  • Кориця — 30 г
  • Вершкове масло — 90 г

Крем:

  • Вершковий сир 200 г
  • Вершкове масло 70 г
  • Цукрова пудра 100 г
  • Ванільний екстракт 1 ч. Л.
  • Лимонний сік 1 ст. л.

Приготування:

  1. У тепле молоко додати кілька чайних ложок цукру і засипати дріжджі, перемішати і залишити на 15 хвилин.
  2. Борошно, сіль і решту цукру об’єднати в окремій мисці, в якій потім зможемо замісити тісто.
  3. Додати в сухі інгредієнти розтоплене вершкове масло, яйця і молоко з дріжджами.
  4. Замішувати тісто доти, поки воно перестане липнути. Можна трохи додавати борошно, але сильно не забивати, щоб булочки виходили м’якими.
  5. Місце, в якому буде зберігатися тісто, змастити маслом і залишити його відпочивати на 2 години в теплі.
  6. Робимо начинку. Змішати цукор, корицю.
  7. Коли тісто постоїть, розкатати його прямокутним пластом і добре змастити вершковим маслом кімнатної температури, зверху засипати цукром з корицею.
  8. Скрутити рулет.
  9. Край можна змастити водою, щоб він краще тримався.
  10. Поділити рулет на 12 шматочків і покласти їх на деко, в якому булочки повинні будуть постояти ще 30 хвилин.
  11. Поставити сіннабони в духовку на 30 хвилин на 200 градусів.
  12. Змішати вершковий сир, вершкове масло кімнатної температури, цукрову пудру, лимонний сік і збити до однорідного крему.
  13. Дістати сіннабони з духовки і нанести на гарячі булочки крем.

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Рецепт від Насті Вовк

Інгредієнти:

Тісто:

  • Молоко
  • Цукор 120 г
  • Сухі дріжджі 7 г
  • Яйця 2 шт
  • Ваніль
  • Вершкове масло
  • Борошно 580 г

Начинка:

  • Цукор 150 г
  • Кориця 1 ст. л.

Приготування:

    1. Зробити опару. Молоко підігріти, додати 1 ч. л. цукру і сухі дріжджі, накрити плівкою. Дайте постояти п’ять хвилин, щоб дріжджі почали діяти.
    2. У великій мисці збити яйця, 100 г цукру і ваніль. Додати вершкове масло, попередньо розтопивши його, і дріжджі з молоком.
    3. Просіяти борошно в суміш і замісити тісто.
    4. Накрити отримане тісто харчовою плівкою і поставити в тепле місце. Почекати, поки тісто підніметься, приблизно 2 години.
    5. Є лайфхак, щоб тісту нічого не заважало підніматися: поставити його в духовку при 36–40 градусах. Тісто має збільшитися в 2–3 рази.
    6. Тісто розкатати в прямокутник. Змастити тісто маслом і покрити начинкою.
    7. Скрутити рулетик і розрізати, щоб вийшов равлик.
    8. Скласти булочки на деко. Поставити на 30 хв. у тепле місце, вони повинні збільшитися.
    9. Після цього розігріти духовку до 190 градусів і випікати 20–30 хвилин.

Смачного!

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