Сьогодні, 4 жовтня, відзначається День булочок із корицею у Швеції. Кулінари «МастерШеф»-2018 поділилися найсмачнішими рецептами. Історію свята і секрети повітряних булочок від Максима Пустовіта і Насті Вовк знайдете в нашому матеріалі.
Щороку 4 жовтня вся Швеція святкує «смачне» свято — День булочок з корицею. Ця закручена булочка виготовляється з довгастої смужки здобного тіста. А вид кульки, тягучість сиропу і чарівний запах кориці вабить не тільки шведів, а й ласунів всього світу! Сіннабони, так називають ці булочки, відомі світові з 1985 року.
Шведи їдять їх усюди: на свята, в будні, під час сніданку і перекусу. Вперше рецепт сіннабона з’явився в шведських кулінарних книгах в 1951 році, а ароматна спеція — кориця — набагато раніше.
Рецепти булочок з корицею від кулінарів «МастерШеф»
Рецепт від Максима Пустовіта
Інгредієнти (на 12 булочок):
Тісто:
- Борошно — 535 г
- Дріжджі — 8 г
- Яйця — 2 шт
- Молоко — 250 мл
- Вершкове масло — 85 г
- Сахар — 135 г
- Сіль — 5 г
Начинка:
- Коричневий цукор — 200 г
- Кориця — 30 г
- Вершкове масло — 90 г
Крем:
- Вершковий сир — 200 г
- Вершкове масло — 70 г
- Цукрова пудра — 100 г
- Ванільний екстракт — 1 ч. Л.
- Лимонний сік — 1 ст. л.
Приготування:
- У тепле молоко додати кілька чайних ложок цукру і засипати дріжджі, перемішати і залишити на 15 хвилин.
- Борошно, сіль і решту цукру об’єднати в окремій мисці, в якій потім зможемо замісити тісто.
- Додати в сухі інгредієнти розтоплене вершкове масло, яйця і молоко з дріжджами.
- Замішувати тісто доти, поки воно перестане липнути. Можна трохи додавати борошно, але сильно не забивати, щоб булочки виходили м’якими.
- Місце, в якому буде зберігатися тісто, змастити маслом і залишити його відпочивати на 2 години в теплі.
- Робимо начинку. Змішати цукор, корицю.
- Коли тісто постоїть, розкатати його прямокутним пластом і добре змастити вершковим маслом кімнатної температури, зверху засипати цукром з корицею.
- Скрутити рулет.
- Край можна змастити водою, щоб він краще тримався.
- Поділити рулет на 12 шматочків і покласти їх на деко, в якому булочки повинні будуть постояти ще 30 хвилин.
- Поставити сіннабони в духовку на 30 хвилин на 200 градусів.
- Змішати вершковий сир, вершкове масло кімнатної температури, цукрову пудру, лимонний сік і збити до однорідного крему.
- Дістати сіннабони з духовки і нанести на гарячі булочки крем.
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Рецепт від Насті Вовк
Інгредієнти:
Тісто:
- Молоко
- Цукор — 120 г
- Сухі дріжджі — 7 г
- Яйця — 2 шт
- Ваніль
- Вершкове масло
- Борошно — 580 г
Начинка:
- Цукор — 150 г
- Кориця — 1 ст. л.
Приготування:
- Зробити опару. Молоко підігріти, додати 1 ч. л. цукру і сухі дріжджі, накрити плівкою. Дайте постояти п’ять хвилин, щоб дріжджі почали діяти.
- У великій мисці збити яйця, 100 г цукру і ваніль. Додати вершкове масло, попередньо розтопивши його, і дріжджі з молоком.
- Просіяти борошно в суміш і замісити тісто.
- Накрити отримане тісто харчовою плівкою і поставити в тепле місце. Почекати, поки тісто підніметься, приблизно 2 години.
- Є лайфхак, щоб тісту нічого не заважало підніматися: поставити його в духовку при 36–40 градусах. Тісто має збільшитися в 2–3 рази.
- Тісто розкатати в прямокутник. Змастити тісто маслом і покрити начинкою.
- Скрутити рулетик і розрізати, щоб вийшов равлик.
- Скласти булочки на деко. Поставити на 30 хв. у тепле місце, вони повинні збільшитися.
- Після цього розігріти духовку до 190 градусів і випікати 20–30 хвилин.
Смачного!