День незалежності України — національне свято, яке відзначається щороку — 24 серпня. Історію, а також цікаві факти про цей день, які за 27 років незалежності накопичилися в нашій країні — читайте в нашому матеріалі.
24 серпня 1991 року Верховна рада УРСР ухвалила постанову і Акт проголошення незалежності України. З тих пір, саме цю дату прийнято вважати початком утворення держави Україна в сучасному вигляді.
На честь 27-ої річниці Дня Незалежності, ми вирішили зробити добірку цікавих фактів про перший День Незалежності і про незалежну Україну.
Цікаві факти першого Дня Незалежності України:
- Одразу по завершенню позачергового засідання УРСР, 24 серпня 1991 року, опозиціонери виконали гімн Українських Січових Стрільців прямо біля трибуни. Крім того, пісню підхопили навіть мітингуючі.
- Проголошення незалежності на той момент, не викликало сумнівів і серед комуністів. Саме Олександр Мороз запропонував зробити до неї перші кроки способом введення власної валюти і реформації армії, пояснивши це тим, що маючи реальні ознаки державності, не треба буде звертатися за кордон.
- У зв’язку зі спробою державного перевороту на території СРСР, яка увійшла в історію, як путч ДКНП, Верховна Рада України вирішила прийняти Акт проголошення незалежності. Причиною тому стала смертельна небезпека, що нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом. За незалежність тоді проголосували майже всі депутати – від націонал-радикалів до комуністів-ортодоксів.
- На довершення всього, націонал-демократи з Ігорем Юхновським на чолі, підтримали російський народ і Бориса Єльцина, пояснивши це тим, що саме Єльцин, який виступив проти ДКНП сприяв тому, що Україна остала незалежною. Адже якби не його наполегливість і рішучість, то в Москві демократія не перемогла б, і звичайно ж, ні про яку демократію на території України теж не можна було б говорити.
Цікаві факти про Україну
- Метро Арсенальна, знаходиться під землею на 105,5 метрів, що робить її найглибшій станцією в світі. Притому, що побудували її в числі перших п’яти станцій в Києві. Назва станції походить розташованого поруч заводу Арсенал. Слід зауважити, що з 1986 року станція носить статус пам’ятки архітектури місцевого значення.
- Тунель кохання – найромантичніше місце в Україні, про який відомо і за її межами. Природний пам’ятник, який знаходиться в селищі Клевань, в Рівненській області на відрізку залізничної колії, що веде від Клевані до селища Оржів. Цей ботанічний феномен, являє собою зелений тунель ідеальної по пропорціям арки, який був створений заростями кущів і дерев, що сплелися між собою.Навіть просто поглянувши на фотографію цього місця, всі сумніви щодо того, чи заслуговує воно уваги – вмить зникнуть. Адже не дарма пройтися тунелем приїжджають закохані пари з усього світу. Додатково до всього, слід згадати легенду, що побутує серед туристів. Якщо закохана пара, що пройшла через тунель, загадає бажання, воно обов’язково здійсниться.
- McDonald`s, що на вокзальній, вже не перший рік входить в топ найбільш відвідуваних однойменних закладів в світі.
- Пісня Carol of the Bells або Ring Christmas Bells, яка відома у всьому світі – це «Щедрик», авторства українського композитора Миколи Леонтовича. До речі, на Youtube відеозаписи з виконанням цієї пісні набирають мільйони переглядів.
- Якщо в Європі в середньому розкривають 35-40% злочинів, то в Україні, за деякими даними – 90%. Однак правозахисники кажуть, що така світла статистика – результат небажання відкривати дрібні або «безнадійні» справи, ( наприклад – викрадення мобільних телефонів).
- Український духовий інструмент Трембіта, є найдовшим у світі.
- Три голлівудські актриси: Міла Куніс, Міла Йовович та Ольга Куриленко – родом з України.
- Географічний центр Європи знаходиться в Україні.
- АН-225 Мрія – найбільший літак у світі, який проектувався для перевезення космічних кораблів. Він володіє надвеликою вантажопідйомністю і зараз займається в основному комерційними вантажними перевезеннями.
- До речі, Україна найбільша за площею європейська країна.
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