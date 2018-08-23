День незалежності України — національне свято, яке відзначається щороку — 24 серпня. Історію, а також цікаві факти про цей день, які за 27 років незалежності накопичилися в нашій країні — читайте в нашому матеріалі.

24 серпня 1991 року Верховна рада УРСР ухвалила постанову і Акт проголошення незалежності України. З тих пір, саме цю дату прийнято вважати початком утворення держави Україна в сучасному вигляді.

На честь 27-ої річниці Дня Незалежності, ми вирішили зробити добірку цікавих фактів про перший День Незалежності і про незалежну Україну.

Цікаві факти першого Дня Незалежності України:

Одразу по завершенню позачергового засідання УРСР, 24 серпня 1991 року, опозиціонери виконали гімн Українських Січових Стрільців прямо біля трибуни. Крім того, пісню підхопили навіть мітингуючі.

Проголошення незалежності на той момент, не викликало сумнівів і серед комуністів. Саме Олександр Мороз запропонував зробити до неї перші кроки способом введення власної валюти і реформації армії, пояснивши це тим, що маючи реальні ознаки державності, не треба буде звертатися за кордон.

У зв’язку зі спробою державного перевороту на території СРСР, яка увійшла в історію, як путч ДКНП, Верховна Рада України вирішила прийняти Акт проголошення незалежності. Причиною тому стала смертельна небезпека, що нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом. За незалежність тоді проголосували майже всі депутати – від націонал-радикалів до комуністів-ортодоксів.

На довершення всього, націонал-демократи з Ігорем Юхновським на чолі, підтримали російський народ і Бориса Єльцина, пояснивши це тим, що саме Єльцин, який виступив проти ДКНП сприяв тому, що Україна остала незалежною. Адже якби не його наполегливість і рішучість, то в Москві демократія не перемогла б, і звичайно ж, ні про яку демократію на території України теж не можна було б говорити.

Цікаві факти про Україну

Метро Арсенальна, знаходиться під землею на 105,5 метрів, що робить її найглибшій станцією в світі. Притому, що побудували її в числі перших п’яти станцій в Києві. Назва станції походить розташованого поруч заводу Арсенал. Слід зауважити, що з 1986 року станція носить статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

Тунель кохання – найромантичніше місце в Україні, про який відомо і за її межами. Природний пам’ятник, який знаходиться в селищі Клевань, в Рівненській області на відрізку залізничної колії, що веде від Клевані до селища Оржів. Цей ботанічний феномен, являє собою зелений тунель ідеальної по пропорціям арки, який був створений заростями кущів і дерев, що сплелися між собою. Навіть просто поглянувши на фотографію цього місця, всі сумніви щодо того, чи заслуговує воно уваги – вмить зникнуть. Адже не дарма пройтися тунелем приїжджають закохані пари з усього світу. Додатково до всього, слід згадати легенду, що побутує серед туристів. Якщо закохана пара, що пройшла через тунель, загадає бажання, воно обов’язково здійсниться.

McDonald`s, що на вокзальній, вже не перший рік входить в топ найбільш відвідуваних однойменних закладів в світі.

Пісня Carol of the Bells або Ring Christmas Bells, яка відома у всьому світі – це «Щедрик», авторства українського композитора Миколи Леонтовича. До речі, на Youtube відеозаписи з виконанням цієї пісні набирають мільйони переглядів.

Якщо в Європі в середньому розкривають 35-40% злочинів, то в Україні, за деякими даними – 90%. Однак правозахисники кажуть, що така світла статистика – результат небажання відкривати дрібні або «безнадійні» справи, ( наприклад – викрадення мобільних телефонів).

Український духовий інструмент Трембіта, є найдовшим у світі.

Три голлівудські актриси: Міла Куніс, Міла Йовович та Ольга Куриленко – родом з України.

Географічний центр Європи знаходиться в Україні.

АН-225 Мрія – найбільший літак у світі, який проектувався для перевезення космічних кораблів. Він володіє надвеликою вантажопідйомністю і зараз займається в основному комерційними вантажними перевезеннями.

До речі, Україна найбільша за площею європейська країна.

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