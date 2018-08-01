Гороскоп за знаками зодіаку на місяць підкаже, на які життєві сфери слід звернути увагу, а що, навпаки, повністю довірити волі випадку. Прислухаючись до підказок зірок, ви зможете спланувати серпень так, аби все задумане здійснилося, а невдачі обійшли вас стороною. Про те, яким для вас буде серпень, розповів дворазовий переможець «Битви екстрасенсів», постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», астролог Хаял Алекперов.

Овни

В особистій сфері у Овнів можливі невеликі конфлікти з коханою людиною. Порада зірок – частіше прислухатися до думки партнера. Самотнім представникам знака не варто відмовлятися від спонтанних виходів у світ, адже зірки обіцяють вам доленосні зустрічі. В кінці тижня будьте економніше – можливі непередбачені витрати.

Тельці

Серпень – сприятливий час для Тельців, щоб поліпшити своє фінансове становище. Саме час починати або планувати нові справи – ваша інтуїція буде на висоті. У цьому місяці вам не важко буде відрізнити вигідні пропозиції і вдалі інвестиції від сумнівних. Кінець серпня обіцяє Тельцям яскраві подорожі та позитивні емоції.

Близнюки

Серпень для близнюків пройде під знаком романтики. Зірки обіцяють несподівані знайомства для самотніх представників знаку. А ось закохані Близнюки цього місяця зможуть насолодитися гармонією у відносинах. Час залагодити давні сварки та розбіжності з партнером.

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Раки

Втома та емоційна нестійкість можуть спровокувати проблеми в стосунках з близькими. Не відмовляйте собі в задоволенні побути наодинці з собою. Невеликий відпочинок і трохи самотності піде вам на користь. У сфері фінансів серпень обіцяє несподівані доходи – настав час порадувати себе приємними покупками.

Леви

На початку серпня фортуна буде на вашому боці, особливо – в сфері кар’єри. Не марнуйте можливості – сміливо беріться за нові проекти і не бійтеся проявити ініціативу. У сфері особистих відносин зірки радять утриматися і не приймати категоричних рішень – проблеми вирішаться самі собою.

Діви

У цьому місяці Дівам не варто покладатися на стовідсоткове здійснення їхніх планів. Все може різко змінитися через незалежні від вас причин. Це може дуже засмутити представників даного знаку, які звикли все тримати під контролем. Але ближче до кінця літа зірки обіцяють поїздки як з особистих, так і по робочих справах, що дозволить заряджати приємними емоціями й обзавестися корисними знайомствами.

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Терези

Зірки радять Терезам бути повністю відвертими та чесними з коханою людиною. Говоріть про свої бажання та цілі безпосередньо. Адже саме зараз велика ймовірність порожніх образ і безпідставних конфліктів. Самотнім представникам знака зірки обіцяють романтичні знайомства.

Скорпіони

Сімейним Скорпіонам не варто піддавати свої стосунки випробуванням на міцність. Зараз навіть безневинний флірт з представниками протилежної статі стане для партнера вагомим приводом для ревнощів. Свою активність краще спрямувати в потрібне русло – влаштувати коханій людині приємний сюрприз або спланувати подорож. Самотнім представникам знака на вихідних зірки обіцяють перспективні знайомства.

Стрільці

Прекрасний період для того, щоб проявити ініціативу та творчий підхід у професійній сфері діяльності. З будь-якими нестандартними завданнями ви впораєтеся на «ура». Також серпень – відмінний час для глобальних задумів і великих звершень. Однак суперечок і дискусій з близькими людьми краще уникати – велика ймовірність того, що сварка розгориться навіть з маленької іскри.

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Козероги

Цього місяця, а особливо в першій його половині, хід багатьох справ може залежати від того, з яким настроєм ви за них беретеся. Намагайтеся гнати похмурі думки геть і налаштуватися на позитив. Кінець серпня обіцяє бути більш благополучним і обіцяє Козерогам приємні зустрічі, вдалі збіги і несподівані сюрпризи.

Водолії

Зірки радять Водоліям не проявляти нав’язливість по відношенню до коханої людини. Особливо це стосується спільного проведення часу. Своїм впертим бажанням постійно бути разом ви шкодите в першу чергу собі. Краще змініть тактику і продемонструйте партнеру свою незалежність, залиште більше вільного простору, вже зовсім скоро ситуація зміниться, і кохана людина проявить по відношенню до вас ще більше уваги.

Риби

Для успіху в справах вам потрібно відкинути звичні шаблони і ставитися до життя більш креативно. При цьому не варто забувати про особисті інтереси і твердо стояти на сторожі сімейного благополуччя. Живіть у гармонії з собою, не звертаючи уваги на те, що можуть сказати про вас оточуючі, тільки так ви зможете відчути себе щасливими.

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