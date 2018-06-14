Вареники з вишнями – одна з найсмачніших літніх страв. Читайте, як швидко і просто приготувати вареники з вишнями в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
Для тіста:
- Борошно – 600 г
- Рослинна олія – 1 ст. л.
- Вода – 200 мл
- Сіль – 0,5 ч. л.
Для начинки:
- Вишня – 400 г
- Цукор – 100 г
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Приготування:
- Просіяти борошно й додати сіль. У центрі зробити ямку й залити туди воду та рослинну олію. Вимішати однорідне еластичне тісто. Загорнути його в харчову плівку та залишаємо на 30–40 хвилин.
- Поки тісто підходить, приготувати начинку. З вишень видалити кісточки, засипати їх цукром і залишити на 20 хвилин. Сік, який пустять ягоди, злити в чашку – він ще знадобиться.
- На присипаній борошном поверхні розкатати пласт тіста завтовшки 2 мм. Вирізати кружечки з тіста. Для цього можна використовувати спеціальну кондитерську форму або ж звичайну склянку. У центр кожного кружечка викладати вишні, щільно защипуючи краї. Варити в підсоленій воді близько 7 хвилин.
- Готові вареники можна полити вишневим соком.
Смачного!
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