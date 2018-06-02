Помер талановитий режисер і хореограф Микола Бойченко

Вчора, 1 червня 2018 року, у віці 32 років раптово пішов з життя фіналіст першого сезону танцювального шоу «Танцюють всі!», засновник і творчий натхненник «D’Arts Dance Project», хореограф-постановник декількох сезонів «Х-фактор», режисер і хореограф Микола Бойченко.

Микола Бойченко був яскравим прикладом того, як бажання і завзятість допомагають у досягненні найзаповітніших мрій. Засновник успішного балету, виконавець однієї з головних ролей у мюзиклі «Барон Мюнхгаузен», ведучий прогнозу погоди, а також хореограф-постановник номерів для проекту «Х-фактор».

«Високий політ Бойченко Миколи – талановитого режисера, неповторного хореографа, артиста і красивої людини було перервано вчора. Кожного, хто вважає за честь супроводити оплесками його фінальний хід, просимо вівторок залишити вільним від інших планів» – повідомляють сім’я та друзі Миколи.

Прощання з Миколою Бойченко відбудеться 5 червня.

Редакція сайту STB.UA висловлює глибокі співчуття рідним і близьким.

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