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Телеканал СТБ / Коли Трійця у 2018 році

Коли Трійця у 2018 році

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День Святої Трійці – одне з головних стародавніх християнських свят. Його заведено відзначати на 50-й день після Великодня. Найчастіше це свято виділене червоним у календарях українців і є вихідним днем. Чи буде вихідний на Трійцю 2018? А також якого числа Трійця у 2018 році? Про це читайте у нашому матеріалі.

иконы-церковь

Отже, якого числа буде Трійця у 2018 році? Якщо Великдень припав на 8 квітня, то День Святої Трійці припадає на 27 травня.

Багатьох українців цікавить питання: чи буде вихідний на Трійцю у 2018 році? Так, буде! Більше того, оскільки день святкування Святої Трійці припадає на 27 травня, а це неділя, за законом понеділок, 28 травня, буде вихідним днем. Таким чином, українці відпочиватимуть 26, 27 та 28 травня.

Що можна і не можна робити на Трійцю?

Учасниця «Битви екстрасенсів» в Україні та експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Лариса Гуцану каже, що вранці у День Святої Трійці треба обов’язково сходити і назбирати зелень: любисток, лепеху, полин, м’яту та чебрець. Потім зробити букет і освятити його у церкві.

Лариса Гуцану

«У букет зелені поставте потрійну свічку зеленого кольору. Вона має горіти, поки йде служба. Потім те, що залишиться від свічки, потрібно обов’язково зберегти, бо це – потужний оберіг. Його необхідно сховати від чужих очей», – каже ясновидиця.

Вважається, що висушена Троїцька трава допомагає оберігати помешкання від нечесті. Є й інші народні прикмети. Наприклад, якщо на Трійцю йтиме дощ, то варто очікувати рясного врожаю. А якщо ні, то урожай буде мізерним.

А щоб у вас і ваших близьких було все добре, ясновидиця радить дотримуватись таких заборон: «Не можна шити, прясти, робити ремонтні роботи, випікати та працювати на городі. Купатися у річці, водоймах або морі теж небажано, бо є великий ризик потонути. Вважається, що якщо ви полізете у воду цього дня, то вас може потопити нечиста сила».

Бережіть себе і своїх близьких!

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