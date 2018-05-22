У травні 2018 року українці зможуть відпочити на повну і вдосталь насолодитися весняним теплом. Крім офіційних неробочих днів, у цьому місяці буде три додаткові вихідні дні – 1, 9 та 28 травня. Детальніше – у матеріалі.

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Цього року травневих вихідних буде особливо багато – загалом 11 днів.

Коли вихідні у травні 2018

На честь Дня праці, який традиційно відзначається 1 травня, в Україні буде офіційний вихідний. До слова, святкування розпочнуться ще з суботи, 28 квітня, а робочу зміну 30 квітня перенесуть на 5 травня і зроблять на годину коротшою.

8 травня наша країна відзначає День пам’яті та примирення, який пов’язаний з ратифікацією акту про капітуляцію нацистських військ у 1945 році. 8 травня – пам’ятний день, але робочий.

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А ось 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – офіційне державне свято, воно буде вихідним.

Закінчиться травень 2018 року тривалим вік-ендом. 27 травня весь православний християнський світ відзначатиме Трійцю. І відпочивати українцям пощастить з 26 по 28 травня включно.