Телеканал СТБ транслюватиме Євробачення-2018. 8, 10 і 12 травня ви зможете побачити конкурс як онлайн, так і по телевізору. Читайте в матеріалі, де можна буде дивитися Євробачення-2018 і о котрій годині.

Цього року показувати Євробачення буде не тільки UA: Перший, але і СТБ. Час трансляції першого півфіналу по телевізору — 22:00. Онлайн — трансляції будуть доступні на сайті телеканалу. Дивитися онлайн Євробачення 2018 — перший півфінал від 08.05.2018 та другий півфінал від 10.05.2018 можна за посиланням о 22:00. Інформацію про час трансляції фіналу ми повідомимо пізніше.

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Коментуватиме прямі ефіри Євробачення-2018 Сергій Притула. Він же три роки поспіль був ведучим Національного відбору.

Уже всі країни представили свої конкурсні пісні, а букмекери визначилися з фаворитом. Цього року перемогу пророкують представниці Ізраїлю Нетті Барзілай. Вона виступить із піснею «Тоу» в першому півфіналі 8 травня під номером 7.

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Нагадаємо, що представником України на Євробаченні-2018 буде MELOVIN. Артист виступить із піснею «Under the Ladder» у другому півфіналі 10 травня під номером 18. Українцю букмекери приписують 18 місце.

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