6 травня, за два дні до першого півфіналу, відбудеться церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2018. Офіційний сайт Євробачення в Україні повідомляє, що цього року, враховуючи слоган «Всі на борт» і тематику, організатори вирішили замінити традиційну червону доріжку на блакитну.

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Нагадаємо: завдяки перемозі Сальвадора Собрала на Євробаченні-2017 конкурс цього року приймає країна-переможниця – Португалія. Урочиста церемонія відкриття відбудеться в Лісабоні, на узбережжі річки біля Музею мистецтва, архітектури та технології.

Учасників зустрінуть четверо ведучих: Клаудія Семедій, Інес Лопес Ґонсалвіз, Педро Грейнджер і Педро Пенім.

Довгоочікуваний конкурс буде проходити 8, 10 та 12 травня в Altice Arena – критій арені в Лісабоні.

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