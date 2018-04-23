Весна у розпалі, тож любителів рясного врожаю чекає цикл важливих робіт у саду та городі. Аби не прогадати з вдалими та невдалими днями для догляду за рослинами, читайте наш місячний календар садівника-городника на квітень 2018 року.

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Календар

1–2 квітня — вдалі дні для зняття зимових покриттів із теплолюбивих рослин. Також у ці дні ви можете сміливо висадити розсаду та посіяти капусту.

3–5 квітня — прищеплюйте дерева та сійте коренеплоди.

6–8 квітня — обрізайте плодові дерева та ягідні кущі.

9–10 квітня — не сійте та не висаджуйте рослини, проте можете провести профілактичні оприскування дерев і кущів від шкідників.

11–13 квітня — можете саджати капусту та ранні сорти картоплі.

14–15 квітня — розкорчовуйте старі та хворі плодові дерева.

16–17 квітня — саджайте овочі, саджанці плодових дерев і ягідних кущів.

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18–19 квітня — сійте бобові та горох, однак утримайтесь від висадки овочів та ягід.

20–21 квітня — висаджуйте огірки, дині, кавуни, овочі у теплицях.

22–23 квітня — саджайте саджанці плодових дерев і ягідних кущів.

24–26 квітня — садіть смородину, розсаду полуниці та саджанці ягід.

27–28 квітня — невдалі дні, не займайтесь городніми та садовими роботами.

29–30 квітня — удобрюйте ґрунт та стрижіть газони, а від висадки рослин ліпше утримайтесь.

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Прикмети садівника-городника на квітень 2018 року

Як відомо, існують важливі прикмети, що дозволяють відслідкувати, яким буде майбутній врожай. Кілька з них ми для вас підготували:

Якщо наприкінці квітня пройдуть теплі дощі, чекайте на хороший врожай.

Коли жаба починає квакати, настав час сіяти овес.

Квітнева тала вода йде в ясні ночі — чекайте хорошої погоди на збір хлібу.

Якщо на Благовіщення пройде гроза, готуйтесь збирати багато горіхів. Якщо туман, вітер чи іній — рік буде врожайним. Коли на це свято пройдуть дощі, влітку сміливо йдіть по гриби, назбираєте цілий кошик.

Якщо в квітні — блакитні хмари, то будуть часті дощі.

Якщо сирим буде квітень, чекайте грибного літа.

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