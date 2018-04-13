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Телеканал СТБ / Дата проведення Євробачення-2018

Дата проведення Євробачення-2018

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Тріумфальна перемога Сальвадора Собрала на «Євробаченні-2018» зробила Португалію наступною господинею конкурсу. Вже через кілька днів країна визначилася з місцем проведення, а вчора стали відомі і дати шоу. Де і коли відбудеться «Євробачення-2018» – читайте в нашому матеріалі.

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Generated by IJG JPEG LibraryЄвропейський мовний союз (EBU) і Rádio e Televisão de Portugal (RTP) повідомляють, що півфінали «Євробачення-2018» відбудуться 8 і 10 травня, а гранд-фінал – 12 травня 2018 року.

Також підтвердилася інформація про те, що наступний пісенний конкурс буде проходити в Лісабоні в «Meo Arena». Pavilh-o_Atl-ntico_Meo_Arena_-_Helder_PalmaЦей стадіон був побудований, як павільйон для ЕКСПО-98. Приміщення може вмістити близько 20 тисяч глядачів. Це третій за величиною критий стадіон в Європі і найбільший у Португалії.

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