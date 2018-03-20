Зовсім скоро настане світле свято Великодня, коли хочеться побалувати себе і близьких ароматними домашніми пасками. Але для цього зовсім необов’язково возитися з духовкою, якщо у вас є хлібопічка: в ній також виходять смачні та пишні паски. Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт паски в хлібопічці і пригощайте сім’ю святковою випічкою на Великдень 2018.
Інгредієнти:
- молоко (тепле) — 1 ст.
- яйце — 1 шт.
- борошно (просіяне) — 3 ст.
- цукор ванільний (пакетик) — 1 шт.
- сіль — 0,5 ч. л.
- цукор — 4 ст. л.
- масло вершкове (розм’якшене) — 2 ст. л.
- родзинки — 0,5 ст.
- цедра лимона — 1 шт.
- дріжджі сухі — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти завантажуємо до хлібопічки по черзі (згідно інструкції) та обираємо програму «Французький хліб», режим «Випічка».
- Через 3 години насолоджуємося готовою паскою.
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