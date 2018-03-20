Зовсім скоро настане світле свято Великодня, коли хочеться побалувати себе і близьких ароматними домашніми пасками. Але для цього зовсім необов’язково возитися з духовкою, якщо у вас є хлібопічка: в ній також виходять смачні та пишні паски. Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт паски в хлібопічці і пригощайте сім’ю святковою випічкою на Великдень 2018.

Інгредієнти:

молоко (тепле) — 1 ст.

1 ст. яйце — 1 шт.

1 шт. борошно (просіяне) — 3 ст.

3 ст. цукор ванільний (пакетик) — 1 шт.

1 шт. сіль — 0,5 ч. л.

0,5 ч. л. цукор — 4 ст. л.

4 ст. л. масло вершкове (розм’якшене) — 2 ст. л.

2 ст. л. родзинки — 0,5 ст.

0,5 ст. цедра лимона — 1 шт.

1 шт. дріжджі сухі — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти завантажуємо до хлібопічки по черзі (згідно інструкції) та обираємо програму «Французький хліб», режим «Випічка». Через 3 години насолоджуємося готовою паскою.

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