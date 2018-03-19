Весняне рівнодення в 2018 році випадає на 20 березня. Цей день дуже значущий в астрономії, адже планета Земля буде розташована під таким кутом до Сонця, що його промені прямовисно падатимуть на екватор. Саме тому цей день має великий астрологічний вплив на людей. Читайте, що потрібно робити завтра, щоб у вашому житті відбувалися благополучні зміни!

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Цей день ще для наших предків мав дуже містичний сенс. Вважалося, що в день весняного рівнодення не тільки день зрівнюється з ніччю після приходу весни, а й весь світ, природа, намагається знайти баланс між світлом і темрявою. У цей час для людей відкривається маса можливостей в емоційному плані, якими слід правильно скористатися.

Що потрібно робити в день весняного рівнодення 2018?

Перше, що важливо зробити в день весняного рівнодення, – це зайнятися прибиранням житла. Необхідно ретельно прибрати та звільнитися від усього, що вже не потрібне. Переберіть старий одяг, посуд, косметику тощо. Швидше за все, ви знайдете, що можна викинути. А якщо вам шкода викидати свої речі, то віддайте їх комусь або обережно складіть в пакети та поставте біля сміттєвого контейнера. Обов’язково знайдуться люди, яким вони можуть знадобитися. Таким чином ви очистите своє помешкання від старої та непотрібної енергетики, зробите добру справу для нужденних і звільните місце у своєму житті для всього нового і позитивного.

У день весняного рівнодення слід планувати своє майбутнє. Робити це потрібно на папері. Є кілька правил, яких варто дотримуватися: формулюйте свої плани чітко, до дрібниць (якщо ви хочете машину, то вказуйте назву марки, колір тощо); складайте свої плани в позитивній формі (подумки уявляйте, що ви вже маєте те, що хочете); проставляйте дату, до якої ви хотіли б здійснити бажане.

Також в день весняного рівнодення потрібно позбутися негативних думок. Складіть на папері список всього, що хвилювало вас минулого року, та спаліть його. Цей ритуал звільнить вас від негативу.

Ще цього дня потрібно очистити своє тіло. Ви можете просто прийняти душ або полежати в гарячій ванні із запашною піною. Дуже важливо: в день весняного рівнодення можна продовжити свою молодість! Усі косметичні процедури вплинуть на шкіру та красу особливо сильно. Тож саме час зробити маску для обличчя та волосся.

В жодному разі не можна злитися. Дуже уважно поставтеся до своїх думок, адже вони можуть вплинути на вас найбільш непередбачуваним чином. Тому контроль негативних думок сьогодні дуже важливий.

Цього дня наші пращури влаштовували яскраве та веселе свято. Вони готували багато смачних, але пісних страв, веселилися та раділи рівноденню. Тому і нам слід постаратися провести цей день якомога яскравіше та веселіше. Більше посміхайтеся, жартуйте, слухайте енергійну та веселу музику

І ще в день весняного рівнодення слід прощати. Якщо у вашому житті є люди, яких ви не можете за щось пробачити, то обов’язково постарайтеся зробити це сьогодні. Ось побачите, ваше життя від цього зміниться тільки на краще!

Із прийдешнім днем весняного рівнодення! Нехай цей день принесе вам тільки щастя і радість, а також благополучне майбутнє!

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