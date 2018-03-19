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Телеканал СТБ / Євробачення-2018 відкриє переможець минулого року Сальвадор Собрал

Євробачення-2018 відкриє переможець минулого року Сальвадор Собрал

Телеканал СТБ

Нещодавно стало відомо, хто відкриє Євробачення-2018. Сальвадора Собрала глядачі добре запам’ятали ще з минулого року. Португальский виконавець посів перше місце на Євробаченні- 2017, а цього року він має за честь виступити на відкритті фіналу конкурсу.

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Євробачення-2018 почнеться менше ніж за два місяці. На сайті пісенного конкурсу з’являється все більше інформації про виконавців і зіркових гостей. Так, стало відомо, що відкривати фінал Євробачення-2018 буде Сальвадор Собрал.

Співак виступить із піснею «Amar pelos dois», яка принесла йому перемогу в 2017 році. Крім усім відомої романтичної балади, артист виконає і нові композиції.

Разом із Сальвадором у фіналі виступлять Ана Моура та Маріза. У Португалії ці три виконавці користуються чималою популярністю.

Публіка, мабуть, дуже тепло зустріне милого хлопця із сильним голосом. Минулого року Сальвадор Собрал переніс операцію із пересадки серця, тому виступ у фіналі стане для нього певним символом повернення на сцену.

Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення-2018 відбудеться у столиці Португалії – Лісабоні. Перший півфінал відбудеться 8, другий – 10, а фінал конкурсу – 12 травня.

Україну цього року представить MELOVIN із піснею «Under the ladder».

Всі пісні країн-учасниць уже на сайті stb.ua. Ви можете їх прослухати та обрати свого фаворита.

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