Любовний гороскоп на лютий 2018 року відкриває перед знаками зодіаку особливі перспективи: доленосні знайомства, вирішення давніх конфліктів, кардинальні зміни та багато іншого. Тим паче зовсім скоро найромантичніше свято року. Що зірки пророкують в особистому житті саме вам? Читайте любовний гороскоп на лютий в нашому матеріалі!

Любовний гороскоп на лютий 2018 року — Овен

Овни, остудіть у лютому свою жагучу натуру! Для ревнощів приводів немає, тому зайвий раз не ставайте ініціатором з’ясувань. Це чудовий місяць, щоб привести до ідилії стан душі та тіла. Відправляйтеся у зал, на нові курси. А може, в басейн? Новий досвід поліпшить спілкування з половинкою, а для самотніх Овнів це чудовий шанс зустріти свою людину.

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Любовний гороскоп на лютий 2018 року — Телець

Тельцям останній місяць зими нагадає про проблеми в особистому житті. Добре прислухайтеся до внутрішнього голосу, він допоможе знайти правильне вирішення суперечок. Намагайтеся пропускати негатив повз себе і не приймати поспішних рішень. Для самотніх представників лютий 2018 обіцяє затишшя у любовній сфері. Але затишшя ж тільки перед бурею…

Любовний гороскоп на лютий 2018 року — Близнюки

Близнюкам у лютому зірки радять перестати ідеалізувати партнера й очікувати більшого, ніж це можливо. Невідповідність очікування і реальності може завести вас в епіцентр конфліктів. А ось самотні Близнюки згадають про колишні любовні інтриги, але вдруге краще обійти екс-половинку стороною, оточуйте себе новими людьми. Можливо, саме нові зустрічі стануть доленосними.

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Любовний гороскоп на лютий 2018 року — Рак

Лютий — ідеальний місяць, щоб відкрити половинці нові сторони себе. Згадайте вашу останню щиру розмову, можливо, варто повторити? Урізноманітніть одкровення романтичною атмосферою, і останній місяць зими стане найтеплішим. Перед самотніми Раками відкриються нові перспективи на особистому фронті, сміливо беріть ініціативу в свої руки!

Любовний гороскоп на лютий 2018 року — Лев

Левам лютий 2018 року обіцяє море емоцій на любовному фронті. Побалуйте свою половинку оригінальним і несподіваним подарунком — це задасть настрій і легкість всьому місяцю. Плідним лютий виявиться і для одиноких Левів — нове знайомство подарує особливі емоції, які мають всі шанси перерости у щось більше.

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Любовний гороскоп на лютий 2018 року — Діва

Діви, ваш лютий буде сповнений пристрасті та любові. При цьому не так вже й важливо, скільки тривають ваші стосунки і чи є вони. Закоханих чекає друге дихання, а одиноких Дів — нові об’єкти симпатій. Це ваш місяць, користуйтеся удачею у всіх сферах!

Любовний гороскоп на лютий 2018 року — Терези

У лютому зірки обіцяють Терезам опрацювання давніх конфліктів, кардинальних змін на любовному фронті не передбачається. Останній місяць зими ідеальний, щоб зважити всі «за» та «проти». Сімейним парам це допоможе вирішити спірні питання та повернути гармонію, а самотнім представникам — розібратися у причинах минулих любовних невдач.

Любовний гороскоп на лютий 2018 року — Скорпіон

Для сімейних Скорпіонів лютий — час домашнього затишку, турботи про свою половинку й тихого щастя у стосунках. Місяць складатиметься нетипово для знака — утихомирено, у хорошому сенсі цього слова. Одиноких Скорпіонів також супроводжуватиме удача. Нові знайомства обіцяють мати продовження.

Любовний гороскоп на лютий 2018 року — Стрілець

Початок лютого для Стрільців буде абсолютно спокійним, а ось середина й кінець місяця подарують щось новеньке. Для сімейних представників це несподівані сюрпризи від партнера, для самотніх Стрільців — хороший період, щоб проявити ініціативу, зізнатися у своїх почуттях або вирушити на пошук своєї половинки.

Любовний гороскоп на лютий 2018 року — Козеріг

Козероги, навколо вас витатиме романтика. Забудьте про питання кар’єри й цілком пориньте у чуттєву атмосферу кохання. Влаштуйте для своєї половинки романтичний вечір або рушайте на вікенд до іншого міста. Тим паче день закоханих на носі. Самотнім Козерогам варто відвідувати більше заходів і нових закладів, фортуна буде з вами.

Любовний гороскоп на лютий 2018 року — Водолій

У лютому Водоліям варто чітко прояснити питання: «Чи на правильному я шляху?». Якщо відповідь виявилася незадовільною, варто або змінити напрямок, або своє ставлення до питання. Не плутайте свою половинку, спершу розберіться у своїх почуттях. Якщо ж вас все влаштовує — продовжуйте у тому ж дусі. Самотнім Водоліям місяць також обіцяє метання у любовній сфері. Вам краще побути наодинці з собою і друзями, нові знайомства навряд чи матимуть продовження.

Любовний гороскоп на лютий 2018 року — Риби

Для Риб лютий 2018 — прекрасний час, щоб пізнати партнера ще ближче. Проведіть більше часу разом, підніміть теми, про які не говорили раніше, подивіться дитячі альбоми один одного або вирушайте в гості до батьків. Самотнім представникам знака настав час взяти ініціативу у свої руки і зробити перший крок, а то і два!

Що б не пророкував любовний гороскоп на лютий 2018 року, нехай останній місяць зими огорне вас романтикою і теплом!