13 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Галини Гаврилко просто зараз!

Співачка з Ужгорода Галина Гаврилко виконала оперну партію на сцені проєкту. У минулому вона була солісткою дуету «Барселона». «Це не був найкращий вокал на цій сцені, і вокал був не чистим», ― сказав Женя Кот.



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