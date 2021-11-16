13 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Анни Рей просто зараз!

Анна Рей ― співачка з Лос-Анджелеса ― не змогла вразити суддів своїм співом. Дівчина отримала три червоні кнопки. «Якщо ти хочеш співати, недостатньо просто хотіти. Особливо якщо виходиш на сцену, а особливо, якщо виходиш на сцену такого шоу! Далі ви не проходите», ― відповіла Руслана.



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