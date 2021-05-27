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«Україна має талант»: кастинг проекту на сезон 2021

27.05.2021

Кастинг на «Україна має талант» розпочато! Реєструйся за номером: 067 642 70 14, або заповнюй анкету на сайті СТБ та приходь 5 та 6 червня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Василя Макуха, 1 та покажи всім що #ямаюталант

Video: «Україна має талант»: кастинг проекту на сезон 2021


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