Супермама 4 сезон 9 випуск – дивитись онлайн ефір від 25.07.2022

Випуск 9 | 25.07.2022 | Сезон 4

Існує проста закономірність: новий тиждень – нова четвірка матусь, які готові боротися за почесне звання! Ви дивитеся сімейне реаліті Супермама 4 сезон 9 випуск від 25.07.2022 на сайті СТБ, а це означає, що саме час знайомитися з новими учасницями!

За титул найкращої мами змагатимуться:

– енергійна та життєрадісна мати-героїня Ліля;

– мама-цариця Іра;

– мама на коні Леся;

– гламурна фотомодель Даша.

У 9 випуску проєкту Супермама візит прискіпливого мамконтролю переживе наймолодша учасниця Даша. За словами цієї матусі, її донька – маленька принцеса, яка не знає жодних обмежень та отримує лише найкраще. У гардеробі цієї крихітки понад тридцять брендових суконь, вона відвідує престижний дитячий садок і не знає заздрощів, адже її життя – мрія кожного.

Але що насправді приховується за яскравим блиском гламурного життя Даші? І чи вдасться учасницям знайти бодай один недолік у цій бездоганній картинці? Дивіться онлайн проєкт Супермама 4 сезон 9 випуск від 25.07.2022 і станьте свідком цієї ревізії.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 8 випуск (ефір від 07.10.2021)