Супермама 10 сезон: учасниці 5 тижня 2025

«Супермама»-10 тиждень 5: чим дивуватимуть матусі з Києва

27 жовтня глядачі СТБ познайомляться з новими героїнями ювілейного 10-го сезону культового сімейного реаліті «Супермама». Щотижня, з понеділка по четвер о 18:50, вони ділитимуться своїми історіями та принципами виховання дітей, надихатимуть, мотивуватимуть та доводитимуть, що українські матусі можуть усе. Цього разу за звання «Супермами» змагатимуться учасниці з Києва.

Хто змагатиметься за звання «Супермама» протягом пʼятого тижня

Першою в гості до себе запросить «мама в задоволення» Юлія. Разом з чоловіком вона виховує 7-річну Софію. Юлія насолоджується життям на повну: ходить на манікюр та педикюр, відвідує косметолога, полюбляє шопінг та догляд за собою.

Також вона працює smm-менеджеркою, аби не сумувати вдома. Жити в задоволення вчить і донечку. Так, Софія любить косметику, має великий гардероб й, зокрема, брендові речі, не знає заборон та завжди має усе, що захоче. Саме так, на думку учасниці реаліті, донька виросте щасливою та впевненою в собі. Перевірити методи виховання безтурботної матусі вирушать суперниці.

Далі учасниці вирушать в гості до «мами за систему» Олени. Разом з чоловіком вона виховує 15-річну Ольгу, 13-річну Ірину та 7-річну Вікторію. На першому місці в Олени стоїть самореалізація. Так, учасниця проєкту є співвласницею трьох ресторанів в столиці та дитячого садочку, створює і проводить жіночі ретрити. Її суперсила – делегувати й організовувати систему, яка працює на тебе.

Олена багато часу приділяє роботі, тому донечок з малечку вчить самостійності. В їхні обов’язки входить прибирання, приготування їжі тощо. Чи дійсно система в родині працює так ідеально?

Третьою в гості запросить «молодіжна мама» Галина. Разом з чоловіком вона виховує 13-річного Богдана. Галині 52 роки, проте, за її словами, відчуває себе на 18, і готова дати фори молодшим суперницям. Мама завжди на одній хвилі з сином-підлітком: катаються разом на велосипеді, відвідують спортивні секції, відпочивають тощо.

Галина творча мама: займається танцями, знімається в рекламах та серіалах. Чи дійсно мама з сином справжні друзі? Готові оцінити інші матусі.

Останньою на гостей чекатиме «мама, яка завжди вчиться» Анна. Разом з чоловіком вона виховує 4-річну Алісу. Анна переконана, що бути мамою потрібно вчитися. Так, вона прочитала понад 20 книжок про виховання, постійно розвиває набуті знання, слухає психологів та експертів з теми.

Донечка у Анни на першому місці, саме їй мама присвячує увесь вільний час. Аліса так само з дитинства навчається, в ігровій формі вивчає навколишній світ, росте свідомою та щасливою. Анна багато дозволяє донечці, але з розумом: якщо хоче ходити калюжами – дає відповідний одяг, якщо хоче малювати на стінах – дає фломастери, які відмиваються. Чи стане ця стратегія переможною?

Нагадуємо, щотижня четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов.

Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

Дивіться в ефірі СТБ!

