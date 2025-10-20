Супермама 10 сезон: учасниці 4 тижня 2025

«Супермама»-10: чим дивуватимуть матусі зі столиці на 4 тижні сімейного реаліті

20 жовтня глядачі СТБ познайомляться з новими героїнями ювілейного 10-го сезону культового сімейного реаліті «Супермама». Щотижня, з понеділка по четвер о 18:50, вони ділитимуться своїми історіями та принципами виховання дітей, надихатимуть, мотивуватимуть та доводитимуть, що українські матусі можуть усе. Цього разу за звання «Супермами» змагатимуться учасниці з Києва.

Хто змагатиметься за звання «Супермама» протягом четвертого тижня

Першою в гості до себе запросить «мама за ранню сепарацію» Анжеліка. Разом з чоловіком вона виховує 5-річну Адріану, 3-річну Ріану та 9-місячну Адель. Справжня пристрасть Анжеліки – спорт. Так, вона майстер спорту зі спортивної гімнастики, а також засновниця спортивного клубу з чирлідингу. Дітям матуся також прищеплює любов до спорту з перших днів життя. У вихованні дотримується принципу ранньої сепарації, адже мама – лише провідник.

Далі учасниці вирушать в гості до «вільної мами» Алекси. Разом з чоловіком вона виховує сина Тимофія, йому 1,6 роки. Алекса за повну свободу, сина також вчить жити як хочеться йому, а не так, як від нього очікують інші. У родині немає жорстких правил чи заборон, адже, на їхню думку, свобода в дитинстві – це впевненість в дорослому житті. Алекса обирає себе та завжди у себе в пріоритеті. Учасниця реаліті працює спеціалістом з підбору кадрів в IT, має гнучкий графік та може працювати навіть з пляжу. Як оцінять її методи виховання інші матусі?

Третьою в гості запросить «мама поза шаблонами» Аміна. Героїня проєкту живе зі своєю другою половинкою, Мілою. Її партнерка — бізнес-леді, і поки вона розвиває свій салон і приганяє автівки з Америки, Аміна працює в зоомагазині та створює домашній затишок. У свої молоді роки вона стала мамою для 13-річної падчерки Амелії. Аміна – мама-подруга. Так, разом вони можуть і уроки повчити, і подуркувати, а ось Міла – мама-авторитет. Як дві мами живуть щасливо попри усталені стереотипи? Вирушають перевірити суперниці.

Останньою на гостей чекатиме «мама за творчий розвиток» Анастасія. Вона композиторка, керує концертною діяльністю професійного оркестру та хору. Музика для героїні — це не робота, а справжнє покликання. Вона не тільки творча особистість, а й творча мама. Так, разом з чоловіком виховує 12-річну Олександру. Дівчинка займається музикою, а також балетом. За якими правилами живе творча родина? Та хто стане переможницею тижня?

Нагадаймо, щотижня четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

Дивіться в ефірі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Instagram та Telegram СТБ