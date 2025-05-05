Супермама 9 сезон: учасниці 9 тижня 2025

«Супермама»-9 тиждень 9: мама-королева увійшла в топ-25 найгарніших жінок світу

На СТБ відбулась прем’єра нового сезону культового реаліті «Супермама»! Щотижня, з понеділка по четвер, о 18:50 на СТБ, нова четвірка матусь змагається за звання супермами. Цього тижня своїми методами виховання ділитимуться матусі з Києва.

Першою гостей зустрічатиме «амбітна мама» Ліза. Разом з чоловіком вона виховує дворічну донечку Єву. Наразі Ліза перебуває в декреті, а родину утримує чоловік. Окрім декрету, Ліза присвячує час навчанню та вивчає івент-менеджмент, адже захоплюється шоубізнесом. Мама зізнається, що її підхід до виховання досить суворий, разом з тим він дає результати. Ліза може підвищити голос на Єву, якщо вона не слухається, чи поставити її в куток. Як такі методи виховання оцінять інші матусі та Дмитро Карпачов?

Далі на учасниць реаліті чекатиме «мама-керівниця» Світлана. Вона виховує 11-річного сина Юрія. Більш як 10 років Світлана займає керівні посади, наразі керує всеукраїнською медичною лабораторією. Сина мама виховує з повагою до старших. Так, в їх родинні звернення на ви та ім’я по батькові є нормою. В їх домі є чіткі правила: ранок починається у певний час, далі – зарядка, кімната має бути прибраною, є чіткий розпорядок занять та гуртків. Це, за словами Світлани, формує серйозне ставлення до своїх обов’язків та відповідальність.

Третьою гостей зустрічатиме «мама-королева» Катя. Разом з чоловіком вона виховує трьох дітей: 16-річну Вероніку, шестирічного Сашка та п’ятирічну Софійку. Катя переконана, що мама трьох дітей може бути красивою, розвиненою та реалізованою. Так, вона медитує, робить зарядку, відвідує спортивний зал та косметолога тощо. Учасниця реаліті брала участь у міжнародному конкурсі краси та увійшла в топ-25. У вихованні дітей намагається бути в балансі: іноді суворою, іноді – ніжною та лагідною, коли дітям це необхідно. У їх родини є чіткий графік та правила. Перевірити їх на практиці вже готові суперниці Каті.

Останньою на гостей чекатиме «мама-подруга» Марія. Вона виховує 15-річну доньку Поліну. Марія має власний онлайн-магазин в’язаних речей, а також працює майстринею манікюру. З донькою вони справжні подруги: разом можуть готувати, ділитися гардеробом, відпочивати в одній компанії. Марія проти заборон та обмежень, ба більше, навіть дозволяє Поліні випити шампанського в її присутності тощо. Їх стосунки будуються на любові, довірі та підтримці. Чи все так ідеально в родині? Та хто стане переможницею тижня?

Нагадаймо, щотижня четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

Дивіться з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ!

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