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Як обрати та перевірити свіжість яєць при покупці

01.05.2025

Курячі яйця – продукт повсякденний, але іноді можна натрапити на не надто свіжий чи неякісний десяток. Щоб цього уникнути, варто знати кілька правил вибору яєць у магазині та методів перевірки їхньої свіжості. У цій статті ми навчимося “читати” маркування на шкаралупі, оцінювати зовнішній вигляд яєць при купівлі та швидко тестувати їхню свіжість у домашніх умовах.

Як обрати та перевірити свіжість яєць при покупці

Читаємо маркування на яйцях

В Україні маркування яєць здійснюється відповідно до ДСТУ та складається з двох символів: літери та цифри.

Що означає літера:

  • “Д” – дієтичне яйце (ультрасвіже, строк зберігання – до 7 днів від дня знесення);
  • “C” – столове яйце (зберігається понад 7 днів, але не більше 25 при продажу).

Якщо бачите “Д” – яйце свіже. Якщо “C” – перевірте дату пакування на коробці.

Що означає цифра:

  • В (відбірне) – 73 г і більше;
  • 0 (вища категорія) – 63–72,9 г;
  • 1 (перша) – 53–62,9 г;
  • 2 (друга) – 45–52,9 г;
  • 3 (третя/малі) – 35–44,9 г (рідко в магазинах).

Приклад:

  • “С1” – столове яйце першої категорії (~55–60 г);
  • “Д0” – дієтичне яйце вищої категорії.

Також на упаковці завжди вказують дату пакування/сортування і строк придатності. Обирайте ті яйця, у яких до кінця строку ще далеко. Перевірте цілісність упаковки – вона не повинна бути мокрою або пошкодженою.

Як обрати та перевірити свіжість яєць при покупці

Огляд яєць у магазині: що слід перевірити

Навіть якщо все вказане на упаковці виглядає добре – відкрийте коробку та огляньте вміст.

Що слід перевірити:

  • Цілісність шкаралупи:
    Жодних тріщин, підтікань чи прилиплих шматочків шкаралупи. Навіть маленька тріщина – вхід для бактерій.
  • Чистота:
    Шкаралупа має бути чистою. Сліди бруду, посліду чи пір’я – ознака поганої обробки.
  • Однорідність:
    Яйця в упаковці мають бути приблизно однакового розміру та кольору.
  • Штамп:
    Наявність чіткого штампу на шкаралупі – підтвердження заводського сортування. Відсутність – підозрілий сигнал.
  • Акустичний тест:
    Струсіть упаковку. Якщо чутно бовтання або є запах – відмовтеся. Яйця повинні лежати щільно.

Як обрати та перевірити свіжість яєць при покупці

Як перевірити свіжість яєць в домашніх умовах

Навіть якщо ви щойно придбали яйця – краще перевірити їх перед приготуванням. Ось кілька простих методів:

1. Водяний тест

Налийте у глибоку посудину холодну воду й опустіть туди яйце:

  • Свіже: тоне і лежить на боці.
  • 1–2 тижні: стоїть вертикально, тупим кінцем догори – можна їсти, але бажано швидко використати.
  • Зіпсоване: спливає – викидайте.

2. Перевірка на тарілці

Розбийте яйце на плоску тарілку:

  • Свіже: жовток високий і куполоподібний, білок тримає форму.
  • Несвіже: жовток плаский або пошкоджений, білок водянистий і розтікається.

3. На запах

Свіже яйце майже не має запаху. Якщо відчуваєте різкий, тухлий запах – яйце зіпсоване і його слід утилізувати.

До речі, зварені яйця краще чистяться, якщо вони не надто свіжі (3–5 днів).

Як обрати та перевірити свіжість яєць при покупці

Декілька додаткових порад

  • Не купуйте яйця “впритул” до закінчення терміну придатності, якщо не плануєте одразу їх вжити.
  • Кладіть яйця останніми в кошик при покупці, щоб не пошкодити їх іншими товарами.
  • При купівлі на ринку запитуйте дату знесення. Домашні яйця можуть бути різного кольору та розміру – це нормально, якщо вони свіжі.

Особливо актуально перевіряти яйця перед Великоднем – зіпсоване яйце може зіпсувати всю партію фарбованих.

Де купувати якісні яйця?

Обираючи яйця, довіряйте перевіреним магазинам. Наприклад, VARUS пропонує широкий асортимент курячих яєць різних категорій, і вся продукція проходить контроль якості.

Замовивши яйця через VARUS.ua, ви отримаєте свіжий товар із правильним маркуванням та дотриманими умовами зберігання.

Це зручно і надійно – тож нехай у вашому холодильнику завжди будуть тільки найкращі яйця!

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