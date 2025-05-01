Як обрати та перевірити свіжість яєць при покупці

Курячі яйця – продукт повсякденний, але іноді можна натрапити на не надто свіжий чи неякісний десяток. Щоб цього уникнути, варто знати кілька правил вибору яєць у магазині та методів перевірки їхньої свіжості. У цій статті ми навчимося “читати” маркування на шкаралупі, оцінювати зовнішній вигляд яєць при купівлі та швидко тестувати їхню свіжість у домашніх умовах.

Читаємо маркування на яйцях

В Україні маркування яєць здійснюється відповідно до ДСТУ та складається з двох символів: літери та цифри.

Що означає літера:

“Д” – дієтичне яйце (ультрасвіже, строк зберігання – до 7 днів від дня знесення);

“C” – столове яйце (зберігається понад 7 днів, але не більше 25 при продажу).

Якщо бачите “Д” – яйце свіже. Якщо “C” – перевірте дату пакування на коробці.

Що означає цифра:

В (відбірне) – 73 г і більше;

0 (вища категорія) – 63–72,9 г;

1 (перша) – 53–62,9 г;

2 (друга) – 45–52,9 г;

3 (третя/малі) – 35–44,9 г (рідко в магазинах).

Приклад:

“С1” – столове яйце першої категорії (~55–60 г);

“Д0” – дієтичне яйце вищої категорії.

Також на упаковці завжди вказують дату пакування/сортування і строк придатності. Обирайте ті яйця, у яких до кінця строку ще далеко. Перевірте цілісність упаковки – вона не повинна бути мокрою або пошкодженою.

Огляд яєць у магазині: що слід перевірити

Навіть якщо все вказане на упаковці виглядає добре – відкрийте коробку та огляньте вміст.

Що слід перевірити:

Цілісність шкаралупи:

Жодних тріщин, підтікань чи прилиплих шматочків шкаралупи. Навіть маленька тріщина – вхід для бактерій.

Жодних тріщин, підтікань чи прилиплих шматочків шкаралупи. Навіть маленька тріщина – вхід для бактерій. Чистота:

Шкаралупа має бути чистою. Сліди бруду, посліду чи пір’я – ознака поганої обробки.

Шкаралупа має бути чистою. Сліди бруду, посліду чи пір’я – ознака поганої обробки. Однорідність:

Яйця в упаковці мають бути приблизно однакового розміру та кольору.

Яйця в упаковці мають бути приблизно однакового розміру та кольору. Штамп:

Наявність чіткого штампу на шкаралупі – підтвердження заводського сортування. Відсутність – підозрілий сигнал.

Наявність чіткого штампу на шкаралупі – підтвердження заводського сортування. Відсутність – підозрілий сигнал. Акустичний тест:

Струсіть упаковку. Якщо чутно бовтання або є запах – відмовтеся. Яйця повинні лежати щільно.

Як перевірити свіжість яєць в домашніх умовах

Навіть якщо ви щойно придбали яйця – краще перевірити їх перед приготуванням. Ось кілька простих методів:

1. Водяний тест

Налийте у глибоку посудину холодну воду й опустіть туди яйце:

Свіже: тоне і лежить на боці.

1–2 тижні: стоїть вертикально, тупим кінцем догори – можна їсти, але бажано швидко використати.

Зіпсоване: спливає – викидайте.

2. Перевірка на тарілці

Розбийте яйце на плоску тарілку:

Свіже: жовток високий і куполоподібний, білок тримає форму.

Несвіже: жовток плаский або пошкоджений, білок водянистий і розтікається.

3. На запах

Свіже яйце майже не має запаху. Якщо відчуваєте різкий, тухлий запах – яйце зіпсоване і його слід утилізувати.

До речі, зварені яйця краще чистяться, якщо вони не надто свіжі (3–5 днів).

Декілька додаткових порад

Не купуйте яйця “впритул” до закінчення терміну придатності, якщо не плануєте одразу їх вжити.

Кладіть яйця останніми в кошик при покупці, щоб не пошкодити їх іншими товарами.

При купівлі на ринку запитуйте дату знесення. Домашні яйця можуть бути різного кольору та розміру – це нормально, якщо вони свіжі.

Особливо актуально перевіряти яйця перед Великоднем – зіпсоване яйце може зіпсувати всю партію фарбованих.

Де купувати якісні яйця?

Обираючи яйця, довіряйте перевіреним магазинам. Наприклад, VARUS пропонує широкий асортимент курячих яєць різних категорій, і вся продукція проходить контроль якості.

Замовивши яйця через VARUS.ua, ви отримаєте свіжий товар із правильним маркуванням та дотриманими умовами зберігання.

Це зручно і надійно – тож нехай у вашому холодильнику завжди будуть тільки найкращі яйця!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ