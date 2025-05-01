Як обрати та перевірити свіжість яєць при покупці
Курячі яйця – продукт повсякденний, але іноді можна натрапити на не надто свіжий чи неякісний десяток. Щоб цього уникнути, варто знати кілька правил вибору яєць у магазині та методів перевірки їхньої свіжості. У цій статті ми навчимося “читати” маркування на шкаралупі, оцінювати зовнішній вигляд яєць при купівлі та швидко тестувати їхню свіжість у домашніх умовах.
Читаємо маркування на яйцях
В Україні маркування яєць здійснюється відповідно до ДСТУ та складається з двох символів: літери та цифри.
Що означає літера:
- “Д” – дієтичне яйце (ультрасвіже, строк зберігання – до 7 днів від дня знесення);
- “C” – столове яйце (зберігається понад 7 днів, але не більше 25 при продажу).
Якщо бачите “Д” – яйце свіже. Якщо “C” – перевірте дату пакування на коробці.
Що означає цифра:
- В (відбірне) – 73 г і більше;
- 0 (вища категорія) – 63–72,9 г;
- 1 (перша) – 53–62,9 г;
- 2 (друга) – 45–52,9 г;
- 3 (третя/малі) – 35–44,9 г (рідко в магазинах).
Приклад:
- “С1” – столове яйце першої категорії (~55–60 г);
- “Д0” – дієтичне яйце вищої категорії.
Також на упаковці завжди вказують дату пакування/сортування і строк придатності. Обирайте ті яйця, у яких до кінця строку ще далеко. Перевірте цілісність упаковки – вона не повинна бути мокрою або пошкодженою.
Огляд яєць у магазині: що слід перевірити
Навіть якщо все вказане на упаковці виглядає добре – відкрийте коробку та огляньте вміст.
Що слід перевірити:
- Цілісність шкаралупи:
Жодних тріщин, підтікань чи прилиплих шматочків шкаралупи. Навіть маленька тріщина – вхід для бактерій.
- Чистота:
Шкаралупа має бути чистою. Сліди бруду, посліду чи пір’я – ознака поганої обробки.
- Однорідність:
Яйця в упаковці мають бути приблизно однакового розміру та кольору.
- Штамп:
Наявність чіткого штампу на шкаралупі – підтвердження заводського сортування. Відсутність – підозрілий сигнал.
- Акустичний тест:
Струсіть упаковку. Якщо чутно бовтання або є запах – відмовтеся. Яйця повинні лежати щільно.
Як перевірити свіжість яєць в домашніх умовах
Навіть якщо ви щойно придбали яйця – краще перевірити їх перед приготуванням. Ось кілька простих методів:
1. Водяний тест
Налийте у глибоку посудину холодну воду й опустіть туди яйце:
- Свіже: тоне і лежить на боці.
- 1–2 тижні: стоїть вертикально, тупим кінцем догори – можна їсти, але бажано швидко використати.
- Зіпсоване: спливає – викидайте.
2. Перевірка на тарілці
Розбийте яйце на плоску тарілку:
- Свіже: жовток високий і куполоподібний, білок тримає форму.
- Несвіже: жовток плаский або пошкоджений, білок водянистий і розтікається.
3. На запах
Свіже яйце майже не має запаху. Якщо відчуваєте різкий, тухлий запах – яйце зіпсоване і його слід утилізувати.
До речі, зварені яйця краще чистяться, якщо вони не надто свіжі (3–5 днів).
Декілька додаткових порад
- Не купуйте яйця “впритул” до закінчення терміну придатності, якщо не плануєте одразу їх вжити.
- Кладіть яйця останніми в кошик при покупці, щоб не пошкодити їх іншими товарами.
- При купівлі на ринку запитуйте дату знесення. Домашні яйця можуть бути різного кольору та розміру – це нормально, якщо вони свіжі.
Особливо актуально перевіряти яйця перед Великоднем – зіпсоване яйце може зіпсувати всю партію фарбованих.
Де купувати якісні яйця?
Обираючи яйця, довіряйте перевіреним магазинам. Наприклад, VARUS пропонує широкий асортимент курячих яєць різних категорій, і вся продукція проходить контроль якості.
Замовивши яйця через VARUS.ua, ви отримаєте свіжий товар із правильним маркуванням та дотриманими умовами зберігання.
Це зручно і надійно – тож нехай у вашому холодильнику завжди будуть тільки найкращі яйця!
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