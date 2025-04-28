Супермама 9 сезон: учасниці 8 тижня 2025

«Супермама»-9 тиждень 8: Чим дивуватимуть матусі зі Львова?

На СТБ відбулась прем’єра нового сезону культового реаліті «Супермама»! Щотижня, з понеділка по четвер, о 18:50 на СТБ, нова четвірка матусь змагається за звання супермами. Цього тижня своїми методами виховання ділитимуться матусі зі Львова.

Першою гостей зустрічатиме «мама за втілення бажань» Віка. Разом з чоловіком вона виховує дворічну Емілію. Вікторія зізнається, що вона у себе завжди на першому місці, ніколи на собі не економить, відвідує косметолога, спортивний зал, радує себе коштовними подарунками, адже, на її думку, щаслива мама – щаслива дитина. Вікторія працює менеджеркою соціальних мереж. Маленьку Емілію вона також навчає з дитинства брати від життя найкраще, нічого їй не забороняє та постійно балує. Як до таких методів виховання поставляться інші матусі?

Далі на учасниць реаліті чекатиме «мама за ментальне здоров’я» Наталя. Разом з чоловіком вона виховує 17-річного Богдана, 13-річного Михайла, десятирічного Максиміліана та дворічного Маркуса. У тому, щоб діти були ментально та фізично здоровими, Наталі допомагає психосоматика. Учасниця реаліті працює коучем-психологом та навчає жінок отримувати задоволення від життя без почуття провини. Вона переконана, що до семи років дитина зчитує стан матері, тому спочатку вона має працювати з собою. Наталя проти вседозволеності та переконана, що у дітей мають бути рамки. Перевірити методи виховання родини вирушать суперниці.

Третьою гостей зустрічатиме «мама як тато» Ніна. Вона виховує одинадцятирічного Артема. Ніна бізнесвумен та має власний салон перманентного макіяжу. Вона взяла на себе чоловічі функції та заробляє кошти, а ось жіночу функцію догляду за дитиною взяла на себе її мама. Так, вони живуть великою родиною: Ніна з сином, мама та молодший брат. Ніна виховує Артема справжнім чоловіком, не ставиться вимогливо до навчання та не обмежує його. Оцінити методи виховання готові інші матусі.

Останньою на гостей чекатиме «мама за активний розвиток» Вікторія. Вона виховує дворічного Матвія. На першому місці у Вікторії син, вона називає себе справжньою мамою-квочкою, завжди піклується про Матвія, насолоджується кожною хвилиною материнства, любить затишок вдома та радувати сина чимось смачненьким. Вікторія працює касиром в супермаркеті й дуже полюбляє свою роботу, адже має вдосталь вільного часу, аби присвятити його Матвію. Учасниця реаліті приділяє багато часу розвитку дитини, адже знання – це його база для майбутнього. Як методи виховання оцінять інші матусі? Та хто стане переможницею цього тижня?

Нагадаймо, щотижня четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

Дивіться з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ!

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