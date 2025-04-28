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Супермама

«Супермама»-9 тиждень 8: Чим дивуватимуть матусі зі Львова?

28.04.2025

На СТБ відбулась прем’єра нового сезону культового реаліті «Супермама»! Щотижня, з понеділка по четвер, о 18:50 на СТБ, нова четвірка матусь змагається за звання супермами. Цього тижня своїми методами виховання ділитимуться матусі зі Львова. 

Супермама 9 сезон: учасниці 8 тижня 2025

Першою гостей зустрічатиме «мама за втілення бажань» Віка. Разом з чоловіком вона виховує дворічну Емілію. Вікторія зізнається, що вона у себе завжди на першому місці, ніколи на собі не економить, відвідує косметолога, спортивний зал, радує себе коштовними подарунками, адже, на її думку, щаслива мама – щаслива дитина. Вікторія працює менеджеркою соціальних мереж. Маленьку Емілію вона також навчає з дитинства брати від життя найкраще, нічого їй не забороняє та постійно балує. Як до таких методів виховання поставляться інші матусі? 

Супермама 9 сезон: учасниці 8 тижня 2025

Далі на учасниць реаліті чекатиме «мама за ментальне здоров’я» Наталя. Разом з чоловіком вона виховує 17-річного Богдана, 13-річного Михайла, десятирічного Максиміліана та дворічного Маркуса. У тому, щоб діти були ментально та фізично здоровими, Наталі допомагає психосоматика. Учасниця реаліті працює коучем-психологом та навчає жінок отримувати задоволення від життя без почуття провини. Вона переконана, що до семи років дитина зчитує стан матері, тому спочатку вона має працювати з собою. Наталя проти вседозволеності та переконана, що у дітей мають бути рамки. Перевірити методи виховання родини вирушать суперниці. 

Супермама 9 сезон: учасниці 8 тижня 2025

Третьою гостей зустрічатиме «мама як тато» Ніна. Вона виховує одинадцятирічного Артема. Ніна бізнесвумен та має власний салон перманентного макіяжу. Вона взяла на себе чоловічі функції та заробляє кошти, а ось жіночу функцію догляду за дитиною взяла на себе її мама. Так, вони живуть великою родиною: Ніна з сином, мама та молодший брат. Ніна виховує Артема справжнім чоловіком, не ставиться вимогливо до навчання та не обмежує його. Оцінити методи виховання готові інші матусі.  

Супермама 9 сезон: учасниці 8 тижня 2025

Останньою на гостей чекатиме «мама за активний розвиток» Вікторія. Вона виховує дворічного Матвія. На першому місці у Вікторії син, вона називає себе справжньою мамою-квочкою, завжди піклується про Матвія, насолоджується кожною хвилиною материнства, любить затишок вдома та радувати сина чимось смачненьким. Вікторія працює касиром в супермаркеті й дуже полюбляє свою роботу, адже має вдосталь вільного часу, аби присвятити його Матвію. Учасниця реаліті приділяє багато часу розвитку дитини, адже знання – це його база для майбутнього. Як методи виховання оцінять інші матусі? Та хто стане переможницею цього тижня? 

Супермама 9 сезон: учасниці 8 тижня 2025

Нагадаймо, щотижня четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

Дивіться з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ!

Більше на тему: Щоденник «Супермами»: Як заохотити дитину до саморозвитку

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