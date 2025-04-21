Супермама 9 сезон: учасниці 7 тижня 2025

«Супермама»-9 тиждень 7: суцільна дисципліна проти естетичного творчого безладу

На СТБ відбулась прем’єра нового сезону культового реаліті «Супермама»! Щотижня, з понеділка по четвер, о 18:50 на СТБ, нова четвірка матусь змагається за звання супермами. Цього тижня своїми методами виховання ділитимуться матусі з Києва.

Першою гостей зустрічатиме «мама-свято» Вікторія. Разом з чоловіком вона виховує восьмирічну Кіру та однорічного Микиту. Вікторія працює аніматоркою та організаторкою дитячих свят. Дітей вона теж привчає до того, що життя – не складне випробування, а феєричне свято. В їх родині відсутні обмеження та суворі правила, всі насолоджуються моментом й живуть «тут і зараз». Результати таких методів вже готові оцінити інші матусі.

Далі на учасниць реаліті чекатиме «мама-естетка» Анна. Вона виховує 12-річну Вероніку. Анна працює фотографинею, а також має шлюбну агенцію. Мама полюбляє все прекрасне, до цього ж привчає і доньку. Так, Вероніка має стильний одяг, найкращі гаджети, вишукані обіди в ресторанах тощо. Чи все так ідеально в їх родині?

Третьою гостей зустрічатиме «бойова мама» Валерія. Вона виховує восьмирічного Максима. Їх родина займається кіокушин карате. Максим також з малечку тренується. Його Валерія виховує в суворій дисципліні, адже, на її думку, відсутність порядку = відсутність успіх. Чи не втрачається за таких умов близькість в родині?

Останньою на гостей чекатиме «мама без рамок» Маша. Разом з чоловіком вона виховує дворічного сина Марка. Учасниця реаліті – провідниця у цвяхотерапію та езотерику: сама стоїть на цвяхах та допомагає в цьому іншим, а також таролог з сильним інтуїтивним чуттям. Сину Марія дає повну свободу дій, адже певна що його свобода – це його сила. Марк зовсім не має обмежень, адже це його шлях до пізнання світу. Перевірити стратегію виховання без заборон вже готові суперниці. Чи оцінять вони її? Та хто стане переможницею цього тижня?

Нагадаймо, щотижня четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

Більше на тему: Щоденник «Супермами»: Як заохотити дитину до саморозвитку

Дивіться з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ!

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