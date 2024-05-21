Супермама 7 сезон: учасниці 12 тижня 2024

«Супермама» на СТБ: Екстравагантні мами з 12 тижня влаштують бійку під час фіналу

20 травня о 18:50 в ефірі телеканалу СТБ розпочнеться дванадцятий тиждень проєкту, де чотири нові учасниці готові довести, що гідні звання «Супермами».

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Діана, рання мама. Героїня виховує з другим чоловіком трьох синів. Дівчина прагне виростити своїх синів самостійними, аби вони не стали «маминими синками». Її старший син у свої три роки сам їсть, одягається, допомагає мамі з прибиранням та доглядає новонароджених братів. Діана наголошує, що, граючись грошима, її син розвиває фінансову грамотність. І зазначає, що вона добра мама, а авторитет в родині – батько.

«Я Супермама, тому що у свої 21 рік з трьома дітьми краще справляюся з дітьми, ніж жінки в 40 років», — стверджує Діана.

Чому Діана налаштує проти себе всіх учасниць та погрожуватиме одній суперниці бійкою?

Карина, мама в задоволення. Заміжня, виховує дворічну доньку Ліліану. Дівчина працювала два роки дільничним офіцером поліції, а потім пішла у сферу IT. Наразі перебуває у декретній відпустці. Карина зазначає, що декрет їй у задоволення. Вона 24/7 присвячує себе донечці. Карині в задоволення грати з дитиною, розвивати її. Ба більше, ця суперматуся сама вигадує ігри, які розвивають дитину.

Чому Карина хоче, щоб чоловік пройшов детектор брехні? Вона зізнається суперницям.

Ліза, вогняна мама. Вона веде нетрадиційний спосіб життя і виховує свого сина за власними, незвичними принципами. Імʼя сину дала на честь незнайомої собаки. Її син не отримує в раціоні риби, м’яса і молочних продуктів, адже вона годує його виключно рослинною їжею. Дівчина переконана, що її спосіб життя дозволить їй прожити до 150-ти років. Ліза не звертається до лікарів та сама лікує сина духовними практиками. Вважає, що має надздібності, пройшла навчання у шаманки й вірить, що енергією своїх рук може лікувати ВІЛ та рак.

«Я Супермама, тому що прищеплюю дитині здорові звички та надихаю отримувати бажаного від життя», — каже Ліза.

Як такий погляд на життя оцінить мам-контроль?

Оля, мама за сімейні традиції. Жінка веде дуже організований і ретельний спосіб життя. У її родині існує суворе правило мити руки після кожного дотику до телефона. Коли гості приходять до них у квартиру, вона змушує всіх складати телефони при вході. Всі місця, яких міг торкнутися телефон, вона дезінфікує. Щовечора родина збирається разом, щоб читати книжки з психології, бізнесу та саморозвитку. Це допомагає їм розвиватися і зростати як особистостям. Її 11-річний син уже заробив свої перші гроші й задонатив їх на підтримку ЗСУ. А старший син вирощує мікрогрін і теж заробляє цим. Однак 14-річний син мусить відпроситися у мами, щоб ввечері поспілкуватися з друзями. Життя родини було непростим: півроку вони жили в окупації. Згодом змогли виїхати з Енергодару і почати з нуля, що вимагає великої мужності та сили.

«Я прийшла на проєкт, щоб показати іншим матусям, що підлітковий вік може бути зовсім нескладний завдяки правильному вихованню та цінностям сімʼї. Саме тому я Супермама, — наголошує Оля.

Чи вразять такі методи виховання суперниць?

Нагадаємо правила проєкту. Четвірка героїнь з різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів отримає звання «Супермама».

Також у кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від Дмитра Карпачова.

Дивіться реаліті «СуперМама» з понеділка по четвер о 18:50 на улюбленому телеканалі СТБ!

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