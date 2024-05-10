Супермама 7 сезон: учасниці 11 тижня 2024

11 тиждень на «Супермамі»-7: королівська двійня

На СТБ розпочинається 11 тиждень реаліті, де чотири нові учасниці готові довести, що гідні звання «Супермами». Героїні проєкту «Супермама» — це жінки, які вміють відстоювати власні методи виховання дітей. Вони не бояться висловлювати свої думки, бути неординарними й завжди готові дати відсіч суперницям. Те що для декого з оточуючих — екстравагантна поведінка, для них — ознаки справжньої суперматусі, які ведучий реаліті Дмитро Карпачов має належно оцінити. Героїні цього тижня проєкту впевнені в цьому більше за інших.

Більше на тему: Щоденник «Супермами»: Як заохотити дитину до саморозвитку

Настя, лагідна мама. Вона перша зустрічатиме суперниць. Разом з чоловіком жінка виховує двох дітей та зараз очікує на третю дитину. Чоловік Насті працює юристом. Жінка теж має юридичну освіту. Та попри це деякий час вона займалася виготовленням десертів для кавʼярень. Зараз Настя перебуває в декреті. Героїня дозволяє дітям багато чого, наприклад: вони можуть кричати на весь будинок та розкидати свої речі. Настя активно залучає дітей до пізнання нового та будує з ними довірливі стосунки. Для Насті важливо, щоб вдома було завжди прибрано. Разом з тим вона вважає, що жінка має бути легкою та натхненою, тоді вся родина буде задоволена.

«Я, «Супермама», тому що встигаю все. Я ідеальна мама, дружина та господиня», — наголошує Настя.

Та чи все так ідеально як розповідає Настя? Перевірить мам-контроль.

Таня, мама на відстані. Виховує двох дітей. ЇЇ чоловік військовослужбовець, який перебуває наразі на фронті. А сама Таня працює барбером у місті Краматорськ. Дітей виховує тільки коли має вихідні. Героїня не знає, що таке декрет, адже жінка постійно працює. З дітьми весь цей час знаходиться молодша сестра Тані та няня. На вихідних жінка приїздить до своїх дітей.

«Я «Супермама», тому що я на відстані змогла побудувати гарні та довірливі стосунки», — каже Таня.

А ще Таня у випуску зізнається суперницям, що у її синів виявляється два різні батьки.

Даша, просвітлена мама. Разом з чоловіком виховує двох доньок Поліну та Віолету. ЇЇ чоловіка звати Денис, йому 43 роки. Він працює керівником дизайн-проєктів, а ще він має власний магазин побутової хімії. Героїня працює психологинею та езотериком. Крім того, вона практикує вуглопроходження, цвяхостояння. Даша зазначає, що кожна людина — це дар, і кожен є автором свого життя. Для своїх дітей вона виступає авторитетною мамою, а не подругою. Даша надає донці право на самовираження донці, але встановлює певні заборони, зокрема — це вживання алкоголю та паління.

«Я «Супермама», тому що енергетично відчуваю як краще буде моїм дітям. І м’яко направляю їх на істинний шлях», — зазначає Даша.

Чи здивує Даша своїх суперниць своїми езотеричними здібностями?

Аля, мама із супер-здібностями. Вона мама «королівської двійні», як каже сама героїня. Її чоловіка звати Андрій, він повністю забезпечує родину. Аля знаходиться в декреті та займається винятково вихованням дітей. Жінка вимоглива мама, в неї діють правила для дворічних дітей: їсти можна лише на кухні, малювати лише в альбом або ванній кімнаті, іграшки складати треба одразу. Жінка каже, що коли все розкидано то і в голові хаос і для неї це додатковий стрес.

«Я, «Супермама», тому що в мене є супер здібності виховувати двох дітей одного віку, бо бути мамою двійнят — це мати два ока, які дивляться в різні сторони, тому що кожного дня є для мене є сюрпризи», — каже Аля.

Чому Аля проживає не своє життя, а дітей. Про це вона розкаже суперницям.

Нагадаємо правила проєкту. Четвірка героїнь з різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів отримає звання «Супермама».

Більше на тему: Щоденник «Супермами»: Як сформувати світогляд дитини, щоб не нашкодити їй

Також у кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від Дмитра Карпачова.

Дивіться реаліті «Супермама» з понеділка по четвер о 18:50 на улюбленому телеканалі СТБ!

Video: Супермама 7 сезон: учасниці 11 тижня 2024 Супермама 7 сезон: учасниці 11 тижня проєкту. Чим будуть дивувати мами – учасниці 11 тижня Супермами 2024 – дивіться на СТБ

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ