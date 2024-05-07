Супермама 7 сезон: учасниці 10 тижня 2024

«Супермама»-7 на СТБ: Чим дивуватимуть мами на 10-му тижні ?

6 травня о 18:50 в ефірі телеканалу СТБ розпочнеться десятий тиждень проєкту, де чотири нові учасниці готові довести, що гідні звання «Супермами».

Оля, мама — квіточка. Разом з нареченим виховує доньку девʼятирічну Віолу. Оля домогосподарка, а забезпечує родину чоловік. Жінка каже, що справжня жінка повинна бути схожою на квітку: ніжна, красива та прикрашає світ навколо. Як мама, Ольга старається виховувати у доньці жіночність, навчаючи її правильно доглядати за собою, одягатися та прививає донці жіночність та як правильно вийти заміж. Олі важливо бути в ресурсі, і вона витрачає час на бʼюті процедури та релакс.

«Я прийшла на цей проєкт, щоб показати іншим мама, що не треба бути «коняками» і все тягнути на собі. Жінка в першу чергу повинна піклуватися про себе. Сила жінки в її слабкості», — говорить Оля.

Як її життя оцінять інші матусі?

Ангеліна, мама у грі. Має власну агенцію дитячих свят. Поки поставила власний бізнес на паузу, в неї зараз один клієнт — це її маленький син Адам. Ангеліна грає не лише з Адамом, вигадує цікаве дозвілля для всієї родини.Героїня відкладає побутові справи, щоб не втрачати час, який може провести із сином. Ба більше, Ангеліна не хоче відмовлятися від грудного вигодовувати й продовжує спати разом із сином. Багато енергії вкладає в сина, що навіть про себе забула. Світ Ангеліни замкнувся на дитині.

«Я «Супермама», тому що зі мною ніколи не буває нудно. Я класно виховую свою дитину та вмію поєднувати приємне з корисним», — наголошує Ангеліна.

Як оцінять методи виховання героїні суперниці?

Юля, мама — хірург. Жінка заміжня. Її чоловік громадянин Перу. Вони виховують доньку Алісу. Юля працює хірургом у державні лікарні та паралельно займається косметологією. За словами Юлі, в операційній — вона як риба у воді. Героїня активно займається волонтерством, як медик їздить у прифронтові зони. З донечкою вони справжні подружки. Весь вільний час проводять разом.

«Я «супермама», тому що у моєї доньки є все про що вона може мріяти» — зазначає Юля.

Чому одна з суперниць засудить Юлю, за те, що занадто балує свою дитину?

Олена, спритна мама. Разом з чоловіком виховують двох дітей. Олена встигає все: бути з дітьми 24/7, готувати, працювати. Внаслідок війни Олена разом з чоловіком потрапила у фінансові труднощі. Вони винні банку 90 тисяч гривень.Її 3-річний син — це активний хлопчик, який грається шурупами та викруткою. Вона також дозволяє йому гратися з ножицями та ножем. Олена б’є свого сина, коли він б’є свою сестру. Це складна ситуація, і вона, ймовірно, шукає способи впоратися з цим. Жінка також має проблеми у відносинах з чоловіком. Вони жили два роки нарізно, і чоловік зловживає алкоголем. Олена каже, що немає сексуального життя з чоловіком, бо не любить його так, як раніше.

Чи дійсно Олені вистачає часу на все ? Перевірить мам-контроль.

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Нагадаємо правила проєкту. Четвірка героїнь з різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама».

Також у кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від Дмитра Карпачова.

Дивіться реаліті «Супермама» з понеділка по четвер о 18:50 на улюбленому телеканалі СТБ!

Video: Супермама 7 сезон: учасниці 10 тижня 2024 Супермама 7 сезон: учасниці 10 тижня проєкту. Чим будуть дивувати мами – учасниці 10 тижня Супермами 2024 – дивіться на СТБ

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