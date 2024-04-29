Супермама 7 сезон: учасниці 9 тижня 2024

«Супермама»-7 тиждень 9: Подарувала спідню білизну конкурентці та назвала суперницю скромненькою, як монашка

На СТБ розпочинається новий тиждень реаліті, де чотири нові учасниці готові довести, що гідні звання «Супермами». Героїні проєкту «Супермама» — це жінки, які вміють відстоювати власні методи виховання дітей. Вони не бояться висловлювати свої думки, бути неординарними і завжди готові дати відсіч суперницям. Те що для декого з оточуючих — екстравагантна поведінка, для них — ознаки справжньої суперматусі, які ведучий реаліті Дмитро Карпачов має належно оцінити. Героїні 9-го тижня проєкту впевнені в цьому більше за інших.

Олена, «мама як треба». Вона перша зустрічатиме суперниць. Разом з чоловіком виховує трирічну доньку Злату. Чоловік Олени — бізнесмен. Жінка працює косметологом. Донька у два роки вже мріє накачати губи, як у мами. Героїня привчає Злату дотримуватися графіку життя, дисципліни та порядку в голові. Вона пояснює донці, що бувають речі, які не завжди хочеться робити, але треба. Все, що забороняє мама, тато — дозволяє. А ще Олена у випуску зізнається суперницям, що через ревнощі чоловіка вимушена була відмовилася від усіх друзів-хлопців.

«Я, вважаю себе «Супермамою», тому що моя дитина росте дисциплінованою і в майбутньому в неї буде все структуровано, як в голові, так і в житті. Я дотримуюся балансу між вседозволеністю та строгістю» — каже Олена.

Як оцінять методи виховання героїні суперниці?

Далі учасниці вирушать до Діани, «мама за прийняття себе». Цю родину забезпечує чоловік, Діана ж знаходиться в декреті та присвячує час сину та насолоджується материнством. Героїня грає з дитиною, розвиває її, але також не забуває доглядати за собою. Діана вчить сина сприймати себе таким, який він є. Та вважає, що дуже важливо у вихованні — пояснити дитині що таке гендерна рівність. Не дивлячись на те, що в неї росте хлопчик, в нього є ляльки та дитяча кухня.

«Я, «Супермама», тому що, вчу сина сприймати та любити себе. Якщо в майбутньому син захоче змінити стать, то вони з чоловіком не будуть проти», — наголошує Діана.

Чому Діану бісить дитячий плач? Дізнається мама-контроль.

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Третьою гостей зустрічатиме Христина, «мама — інтернешнл». Жінка від першого шлюбу виховую десятирічну доньку Злату. Христина має чоловіка-ізраїльтянина, який на 30 років старший за неї. Вони живуть з чоловіком в окремих квартирах, бо у них «гостьовий шлюб». Героїня багато працює, тому з донькою бачиться за графіком. Працює матриціологом, заснувала «паспорт душі» і розвиває чакру Сахасрару. Багато часу Христя присвячує собі, адже впевнена, що жінка має бути «в ресурсі». Героїня ходить на танці, співає, веде свій блог, приділяє час своїй красі та розвитку.

«Я, «Супермама», тому що, виховую вільну і щасливу дитину. Я їй багато чого дозволяю», — говорить Христина.

Як її життя оцінять інші матусі?

Сусанна, «мама на всі руки». Жінка виховує 4-ох дітей від різних шлюбів. Працює майстром манікюру та майстерно вміє шпаклювати стіни. Змалечку вона привчає дітей до праці, щоб вони все вміли. Діти допомагають Сусані вдома та навіть вміють дрова нарубати. За словами Сусанни, секрет багатодітної родини полягає в тому, що старші діти допомагають виховувати молодших.

«Я — Супермама», тому що виховую працьовитих дітей. Ми — одна команда, і допомагаємо один одному», — зазначає Сусанна

Чому Сусана змінила імʼя? Про це вона розкаже суперницям.

Нагадаємо правила проєкту. Четвірка героїнь з різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама».

Також у кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від Дмитра Карпачова.

Video: Супермама 7 сезон: учасниці 9 тижня 2024 Супермама 7 сезон: учасниці 9 тижня проєкту. Чим будуть дивувати мами – учасниці 9 тижня Супермами 2024 – дивіться на СТБ

Дивіться реаліті «СуперМама» з понеділка по четвер о 18:50 на улюбленому телеканалі СТБ!

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