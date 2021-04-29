Якими мають бути гармонійні стосунки? Як зрозуміти, що ви потрапили під вплив аб’юзера? І, головне, чи можна вийти з нездорових стосунків? Так, учасниця 23 випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-вогонь Таня — в минулому потрапила під вплив аб’юзера. Однак їй вдалося зрештою розірвати з ним зв’язок. Про те, як розпізнати подібних чоловіків, розповів ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Як розповіла Тетяна, протягом тривалого часу вона була під впливом чоловіка-аб’юзера, який контролював кожен її крок. Мама-вогонь познайомилася з ним, коли їй було всього 18 років, а її обранцю — 39. Крім того, чоловік був одружений і мав двох дітей. Однак вона вірила, що він піде від дружини.

Експерт із питань дитячої вікової психології вважає інакше. На його думку, кожна жінка повинна поважати себе в будь-якій ситуації.

«Якщо так сталося, що ви покохали одруженого чоловіка і він вас не вибирає, напевно, ви не така вже й важлива для нього, як він каже. Тоді такі стосунки потрібно завершувати. Інакше вас будуть використовувати як запасний аеродром доти, доки це вас повністю не виснажить», — каже Дмитро Карпачов.

Через деякий час Тетяна завагітніла і народила сина. Однак її обранець не тільки не розлучився, а навіть не захотів визнати малюка. Ведучий проєкту вважає, якщо батько не бажає давати своє прізвище дитині, це свідчить про те, що, швидше за все, просто не хоче визнавати сина або соромиться його існування.

Після народження дитини ситуація не змінилася, навіть погіршилася. Тотальний контроль і заборона на спілкування не тільки з друзями, але і з родичами зводили Тетяну з розуму. До того ж чоловік заборонив їй працювати, адже хотів, щоб вона займалася тільки побутом. Експерт із питань дитячої вікової психології припустив, що Таня стала жертвою аб’юзу:

«Тотальний контроль і надмірні ревнощі точно не прояв сильного кохання. Це ознака психологічного насильства, яке дуже часто переростає у фізичне. Можливо, Таня навіть стала жертвою аб’юзера».

Дмитро Карпачов упевнений: якщо чоловік наполягає на тому, щоб дружина кинула роботу без вагомих причин, це призведе до фінансової залежності. А якщо при цьому забороняє їй спілкуватися з родичами і друзями, значить, він хоче знищити жінку як особистість.

«Розвинути в жінки комплекси щодо зовнішності, підкреслювати, що вона така погана нікому, крім нього, не потрібна, повністю знищити віру в себе — це типова поведінка аб’юзера. Якщо чоловік намагається знищити вашу самооцінку, навряд чи він вас кохає. І якщо ви опинилися в подібній ситуації, тікайте від такого чоловіка якомога швидше!», — резюмував Дмитро Карпачов.

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