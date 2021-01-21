Тест: Яка ви мати?
21.01.2021
Цей тест допоможе розібратися в тому, яка ви мати. У деяких запитаннях вам можуть трапитися примітки в дужках на кшталт «18 років» або «15 років». Це не має вас бентежити. Просто спробуйте уявити, як би повелася ваша дитина, якби їй було 18 або 15 років. Пройдіть тест та дізнайтеся, яка ви мама. Можливо, Супермама?
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