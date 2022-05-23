Ваш любимый проект возвращается! Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 1 выпуск от 23.05.2022 на сайте СТБ.

Новый сезон откроют:

— суперорганизованная и ответственная мама космонавта Яна;

— неформальная пати-мама Эвка;

— криптовалютчица Катя;

— утонченная аристократка Женя.

В 1 выпуске двери своего дома гостеприимно откроет мама космонавта Яна. Для этой женщины материнство – центр вселенной, а ее сын – обладатель сверхразума. Телефон этой мамы забит фотографиями с малышом, каждый квадратный метр ее квартиры увешан детскими игрушками и снимками, а сама Яна не представляет своей жизни без сына ни на секунду.

Смотрите онлайн психологическое реалити Супермама 4 сезон 1 выпуск от 23.05.2022 и узнайте:

— Почему материнство для Яны – сакральная вещь?

— Какое откровенное признание мамы космонавта шокирует участниц?

— Согласится ли психолог Дмитрий Карпачев с мнением участниц о фанатичном отношении Яны к материнству?

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