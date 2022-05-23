Ваш любимый проект возвращается! Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 1 выпуск от 23.05.2022 на сайте СТБ.
Новый сезон откроют:
— суперорганизованная и ответственная мама космонавта Яна;
— неформальная пати-мама Эвка;
— криптовалютчица Катя;
— утонченная аристократка Женя.
В 1 выпуске двери своего дома гостеприимно откроет мама космонавта Яна. Для этой женщины материнство – центр вселенной, а ее сын – обладатель сверхразума. Телефон этой мамы забит фотографиями с малышом, каждый квадратный метр ее квартиры увешан детскими игрушками и снимками, а сама Яна не представляет своей жизни без сына ни на секунду.
Смотрите онлайн психологическое реалити Супермама 4 сезон 1 выпуск от 23.05.2022 и узнайте:
— Почему материнство для Яны – сакральная вещь?
— Какое откровенное признание мамы космонавта шокирует участниц?
— Согласится ли психолог Дмитрий Карпачев с мнением участниц о фанатичном отношении Яны к материнству?
Смотрите онлайн Супермама 4 сезон – все выпуски