Должна ли мама проявлять грубость по отношению к сыну-подростку? Можно ли так воспитать настоящего мужчину? Героиня 42 выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — силачка Таня — очень жестко воспитывает сына. Она частенько позволяет себе поднять на него руку, а также обидеть словом. Женщина уверена: только так можно воспитать настоящего мужчину. Но правильно ли это? И как прокомментирует такой подход к воспитанию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Таня воспитывает 13-летнего сына. Она очень жесткая мама, которая не стыдится ни крепкого словца по отношению к сыну, ни небольшого леща. Женщина уверена: таким образом она воспитывает настоящего мужчину.

Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев считает, что постоянное давление и тотальный контроль не делает из мальчиков настоящих мужчин. Он отметил, что часто дети, которых муштруют, становятся закомплексованными и несамостоятельными. Ведущий проекта советует выдерживать баланс дисциплины и поддержки в воспитании.

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Во время общения с Ильей участницы заметили, что мальчик не смотрит в глаза собеседнику. По мнению эксперта, это свидетельствует о небольшом опыте позитивного общения с другими людьми.

«Похоже, Таня приучила его к постоянной критике, поэтому парню тяжело расслабиться и чувствовать себя на равных с собеседником. Маме нужно проявлять по отношению к сыну больше любви и заботы. В будущем это положительно повлияет на его самооценку».

Дмитрий Карпачев предположил, что такое поведение Тани связанно с тем, что в прошлом она не знала нежности со стороны своих родителей, поэтому не понимает, как дать это сыну. Ведущий проекта считает, что она воспринимает крик как единственный способ общения. Во время встречи он посоветовал Тане говорить с сыном спокойно, а также проявлять к нему больше нежности и не забывать о тактильном контакте. Ведь, по его мнению, Илья недополучил достаточного количества маминой любви. Дмитрий Карпачев уверен, если это не исправить, то в будущем парень не сможет построить гармоничные отношения и везде будет искать недополученную любовь.

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