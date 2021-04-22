Когда у ребенка должна полностью сформироваться речь? Что считается нормой, и когда стоит показаться логопеду? Так, участница 20-го выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-кассирша Эльвира — воспитывает 6-летнего сына. Мальчик в своем возрасте плохо выговаривает звуки и не может построить сложные предложения. Однако Эля считает, что у ее сына еще есть время и он успеет выговориться. Но что по этому поводу скажет ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

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Участницы проекта заметили, что речь Максима не сформирована, звуки не поставлены. Мальчик не мог правильно сформулировать ответ на простой вопрос «Сколько тебе лет?». К тому же он постоянно был в движении, моргал и гладил себя по голове. Однако Эля заверила конкуренток, что ранее она обращалась к логопеду. Женщина считает, что у ее сына нет проблем с речью и он еще успеет выговориться. В свою очередь, эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев считает, что в норме 6-летний ребенок должен правильно выговаривать все звуки и уметь формулировать длинные предложения в диалоге.

«То, как разговаривает мальчик, свидетельствует о задержке речевого развития и, возможно, о серьезных психических проблемах», — резюмировал Дмитрий Карпачев.

Ведущий проекта отметил, что в 4 года у детей, действительно, еще есть время, чтобы выговориться. Поскольку некоторые звуки, например «р», в норме формируются до 5 лет:

«Мальчику уже 6. Два года в развитии ребенка — это огромное количество времени, которое Эля просто потеряла, и догнать утраченные потери в речи ее сыну будет очень сложно. Ребенок требует немедленного обращения к неврологу и длительной работы с логопедом».

Во время личной встречи Дмитрий Карпачев еще раз акцентировал внимание мамы-кассирши Эли на неотложной необходимости обратиться к логопеду. Но услышала ли его участница — неизвестно.

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