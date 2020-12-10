С какого возраста нужно заниматься интеллектуальным развитием ребенка? Героиня 36 выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мама на миллион Ира — занимается развитием своего сына практически с пеленок. Также, начиная с года, у мальчика уже есть платиновая карта, которой он распоряжается на свое усмотрение. Но правильно ли это? Как прокомментирует такой подход к развитию детей ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

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Ирина все свои силы вкладывает в интеллектуальное развитие сына. Она постоянно занимается с мальчиком по карточкам Домана, в два года Дамир уже может назвать страны, различает флаги государств, знает названия всех планет и понимает несколько языков. К тому же Ирина занимается с сыном по книгам, которые рассчитаны на детей более старшего возраста.

Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии считает, что Ирина перегибает палку и карточки Домана не принесут малышу пользы. Скорее, наоборот. Ведь до трех лет ребенок не понимает абстрактных понятий. Его мозг на это просто физически не способен.

«Мальчик просто механически запоминает слова, содержание которых не понимает. Это не просто неполезно. Это забирает ресурс от действительно важных возрастных процессов развития».

Ведущий проекта уверен: нельзя учить ребенка читать в два года и использовать для занятий книги, рассчитанные на старшую возрастную категорию, ведь его можно перегрузить и сорвать нервную систему.

«Умственная нагрузка должна соответствовать потребностям и возможностям ребенка, а не быть для мамы поводом похвастаться перед другими».

В личном разговоре с участницей Дмитрий Карпачев высказал мнение о том, что Ирина перегружает сына занятиями. Он посоветовал маме на миллион не занимать малыша изучением слов, а обратить внимание на сенсорное развитие.

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