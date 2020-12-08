Развод — очень сложная тема. Особенно для детей. Когда и как стоит сообщить ребенку, что родители больше не могут жить вместе? Так, героиня 34 выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-психолог Инна — воспитывает 7-летнюю дочь. Женщина год назад разошлась с мужем, но до сих пор не рассказала об этом своей дочери. Но правильно ли это? Нужно ли беречь чувства детей? Или это некий самообман, который заставляет девочку жить в иллюзорном мире? Как подобную ситуацию прокомментирует ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

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Эксперт считает, что очень важно с самого начала говорить с ребенком о разводе. Ведь так родители дают возможность пережить негативные эмоции. После этого вполне нормально сказать ребенку, что мама и папа хотят быть счастливы. Поэтому они могут иметь другие отношения и, когда будут готовы, познакомят дочку или сына со своими новыми партнерами.

Ведущий проекта акцентирует внимание на том, что иногда маленький ребенок может не понять, что родители разводятся. Но он точно интуитивно почувствует, что отношения между папой и мамой изменились.

«Дети очень часто считают себя виноватыми в ссорах родителей. Поэтому честный разговор о том, что происходит, обезопасит ребенка от фантазирования и переживаний», — говорит Дмитрий Карпачев.

А после честного разговора нужно обязательно сказать ребенку, что мама и папа по-прежнему остаются родителями:

«Очень важно поддерживать ребенка эмоционально. Сочувствовать, разговаривать, спокойно отвечать на любые вопросы, которые задает ребенок».

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Также ведущий выяснил, что бывший муж мамы-психолога Инны останавливается у нее. Дмитрий Карпачев считает, что развод женщины произошел только на словах и не прошел естественную сепарацию. Ведь только так мужчина и женщина могут двигаться дальше.

«Если бывший муж, приезжая в Киев, останавливается у Инны, то, значит, он не считает квартиру ее собственностью. И не очень готов к тому, что у нее могут быть другие отношения. Но, возможно, Инна осознанно поддерживает такое общение, ведь рассматривает вариант возвращения к мужу. В любом случае, им нужно об этом говорить и двигаться дальше», — резюмировал ведущий проекта.

Во время личной встречи Дмитрий Карпачев посоветовал Инне показать своей дочери реальность, в которой она живет. Ведь в случае, когда у мамы-психолога появится новый мужчина, девочка может воспринимать его как врага или соперника и будет протестовать.

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