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Можно ли платить детям за помощь по дому: советы Дмитрия Карпачева

26.11.2020

Нужно ли ребенку платить деньги за помощь по хозяйству? Приучает ли такой метод ценить деньги? Так участница 28 выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-переводчица Наталья — воспитывает 7-летнего сына. Женщина регулярно платит мальчику за то, что тот помогает ей с уборкой в квартире. Но правильный ли это подход? Как подобную ситуацию прокомментирует ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

супермама

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Наталья воспитывает 7-летнего сына одна. Она хочет, чтобы он вырос самостоятельным. Поэтому в свои малые года мальчик один гуляет на улице, а также регулярно помогает маме с уборкой в квартире. Однако он делает это не просто так, а за деньги. Наталья платит сыну по прайсу, который сама же и придумала: сделать влажную уборку на кухне — 10 гривен, помыть полы — 15 гривен, сделать маме массаж — 10 гривен, а вот за мытье туалета Саша получает уже 20 гривен. 

Однако, по мнению эксперта по вопросам детской возрастной психологии, такая методика воспитания не совсем правильная, ведь поддерживать порядок в доме — это ежедневная обязанность каждого члена семьи, за которую не платят. 

«Мы делаем это не ради денег, а для комфорта. Идея Натальи давать сыну возможность зарабатывать неплохая, но нужно найти другие способы», — резюмировал ведущий проекта. 

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