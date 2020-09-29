Жена мусульманина, мама спортсменов и оперная певица — руководитель проекта «Супермама» Мария Белая рассказала, что ждет зрителей в новом сезоне.

Уже совсем скоро состоится премьера второго сезона психологического реалити «Супермама», в котором женщины с кардинально разными взглядами на воспитание скрестят свои мечи за заветное звание. Руководитель проекта Мария Белая эксклюзивно для STB.UA рассказала о том, какие интересные героини приняли участие во втором сезоне, а также как проходили съемки во время пандемии коронавируса. Все детали читайте в материале.

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Мария, расскажите, что нового смогут увидеть зрители во втором сезоне реалити? Возможно, расширится география проекта?

В новом сезоне зрителей телеканала СТБ ждет еще больше удивительных женщин с их неповторимыми историями и взглядами на воспитание детей. В этом году проект расширил свою географию: участницы из Киева, Одессы, Харькова и Днепра поделятся своим опытом материнства.

Расскажите, какие женщины будут бороться за звание супермамы в этом сезоне?

Сильная сторона проекта — конечно же, наши героини. За звание супермамы будут бороться женщины с кардинально разными взглядами на воспитание: например, мама, которая сама воспитывает детей и которой, по сути, мужчина не нужен, и жена мусульманина, ограниченная в своих правах и полностью зависящая от мужа.

Или экомама, которая стирает полиэтиленовые пакетики и принципиально не пользуется памперсами, потому что они долго разлагаются. Также она считает, что в супермаркетах продается глютеновый и лактозный яд, поэтому кормит своих детей исключительно собственноручно приготовленной веганской пищей. К тому же эта мама — приверженка домашних родов, которая родила, сидя на унитазе. И вот она попытается доказать свою правоту касательно воспитания детей своей конкурентке — богине инстаграма. Женщине, которая, наоборот, пользуется всеми благами современного мира, смело кормит своего ребенка детской едой из банки и всеми руками за искусственное вскармливание (хотя и кормила грудью некоторое время). Мама-богиня инстаграма считает, что то время, которое многие тратят на приготовление пищи и домашние хлопоты, лучше посвятить спорту или продвижению собственного блога в соцсети. Только представьте себе, какие нешуточные баталии развернутся между этими участницами!

Еще одна героиня проекта — мама, которая воспитывает чемпионов. Все ее дети занимаются спортом. У старшей дочери около сотни медалей, и только три из них — серебряные, а все остальные — золотые. Или мама, которая просто боготворит своего 7-летнего сына и честно признается, что сама на него бы запала и вышла замуж, если бы только могла. Такая мама изначально недолюбливает всех потенциальных будущих невесток и уже страдает свекрозом, хотя ее сыну всего-то 7 лет!

А кто-то из звезд согласился принять участие в реалити?

Да, в этом сезоне за звание супермамы будет бороться оперная певица Алена Гребенюк, которая воспитывает дочь-подростка.

Со звездами тяжело договориться, потому что их плотный график не позволяет выделить достаточно много времени, чтобы принять участие в проекте.

Насколько сложно работать с участницами? Или, может, были сложности в самом съемочном процессе?

После первого сезона многие из участниц боятся критики. Однако, несмотря на это, было очень много мам, которые хотят рассказать свои истории. Ведь недостатки есть у всех. И кто-то готов это принять, а кто-то — нет.

Очень трудно снимать во время карантина. Вся наша съемочная группа работает в масках. В жару! А все участницы перед началом съемок проходили ПЦР-тест на COVID-19. Кстати, одна из героинь недавно похоронила жениха, который умер от коронавируса. Да и сама тоже переболела этим заболеванием.

По каким критериям вы выбираете участниц?

Все наши героини проходят тщательный кастинг. Очень много желающих. Из всех мы выбираем самых удивительных женщин. Тех, кому есть что рассказать и чем поделиться. У всех наших участниц есть своя правда и свой собственный взгляд на материнство.

Как вы считаете, много ли участниц из прошлого сезона после беседы с Дмитрием Карпачевым изменили что-то в воспитании своих детей?

Конечно! Дмитрий дает очень ценные советы. И практически каждая мама после разговора с ним признается, что хочет что-то изменить в своей семье. Очень хочется верить в то, что и после реалити жизнь героинь и их детей меняется только к лучшему.

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