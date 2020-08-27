Ольга Мартыновская: Я не думала, что совмещать работу и материнство будет так сложно
27.08.2020
Как правильно совмещать материнство и работу? Об этом можно узнать в психологическом реалити «Супермама». А еще мы продолжаем делиться с вами историями о том, как звезды телеканала СТБ воспитывают своих детей. И сегодня судья кулинарного шоу «МастерШеф Профессионалы»Ольга Мартыновская ексклюзивно для STB.UA рассказала о том, какие сложности у нее возникали во время воспитания. Подробнее читайте в материале.
Ольга Мартыновская призналась, что самым сложным для нее было определиться с методами воспитания.
«Кого слушать: родителей, психолога или отдать предпочтение интуитивному воспитанию. Ведь сколько людей, столько и мнений. Я очень долго размышляла над этим вопросом».
Судья кулинарного проекта «МастерШеф Профессионалы» с трепетом вспоминает свои первые месяцы после рождения дочери. Она призналась, что ей было невероятно сложно совмещать материнство и работу.
«Честно говоря, все получилось само собой. Я себя не спрашивала, как смогу совмещать материнство и работу. Я просто работала, и воспитывала ребенка, кормила грудью и продолжала работать. Говорить, что это было легко я не буду и советовать всем сделать также я тоже не стану. Совмещать материнство и работу можно, но это очень сложно. Мой организм был истощен. Морально я была не готова к тому, что это будет так тяжело. Меня об этом никто не предупреждал. Это очень сложно: и в моральном плане, и в физическом. Кстати, практически сразу после родов я сменила работу. И это были новые условия, новые люди, новые требования… Когда Вере было три года, я почувствовала ужасную усталость. Моя мама тогда сказала, что это из-за отсутствия декрета. Каждая женщина должна хотя бы полгода отдохнуть. Нужно время, чтобы это все принять. Возможно, есть женщины, которые быстро адаптируются, но лично я не была готова к тому, что моя жизнь так сильно изменится с появлением ребенка».
Ольга Мартыновская считает, что женщина не должна выполнять всю домашнюю работу сама. Особенно, после рождения ребенка. Нужно научиться делегировать часть хлопот на мужа или бабушку. А еще судья кулинарного шоу считает, что совмещать материнство и работу можно. Это вопрос организованности ,
«Сейчас я всем мамам, которые хотят совмещать материнство и работу, могу посоветовать стать более организованными. Можно записывать в блокнот все, что нужно сделать. Так намного легче и проще. Это исключает форс-мажорные ситуации».
Больше о воспитании и о развитии детей смотрите в психологическом семейном реалити «Супермама».