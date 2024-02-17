Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 3 – дивитися онлайн від 17.02.2024

Випуск 3 | 17.02.2024 | 2024

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 3 від 17.02.2024 на сайті СТБ! Що цікавого сталося у світі знаменитостей цього тижня?

Шоу Холостяк дуже сподобалося українським глядачам. Тому навіть через роки вони спостерігають за життям улюблених Холостяків. Нещодавно відразу двоє з них порадували новинами про поповнення в родині. Хто ж стануть щасливими татусями? Дивіться в проєкті Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 3.

Продовжує надихати своїм коханням й одна з найромантичніших та веселих пар Голлівуду. Емілі Блант та Джон Кразінські разом уже 15 років. За цей час пара стала символом щирого кохання. Як протягом стількох років їм вдається зберігати такий близький зв’язок? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 3 від 17.02.2024 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн: Неймовірна правда про зірок 2024 № 2 від 10.02.2024