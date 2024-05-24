Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 17 – дивитися онлайн від 25.05.2024

Випуск 17 | 24.05.2024 | 2024

Дізнайтеся все про зіркові скандали, інтриги та розлучення – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 17 від 25.05.2024 на сайті СТБ!

У Києві відбувся великий благодійний концерт Макса Барських. Підтримати колегу вирішили багато зірок вітчизняного шоу-бізнесу, зокрема Оля Полякова, Маша Єфросиніна, Аня Трінчер та інші. Журналістка шоу Неймовірна правда про зірок 2024 Мирослава Мандзюк поговорила із цими знаменитостями. Зокрема поцікавилася їхніми планами на найближчий час і мріями. Які сюрпризи готує Оля Полякова та Маша Єфросиніна для своїх шанувальників? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 17 від 25.05.2024 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн: Неймовірна правда про зірок 2024 № 16 від 18.05.2024