В программе Неймовірна правда про зірок от 12.09.2020 вы узнаете, чем заканчиваются ссоры Елены-Кристины Лебедь и Павла Розенко, а также кто в паре знает привычки партнера лучше. Эксклюзивные подробности отношений Павла Розенко и Елены-Кристины Лебедь смотрите в нашем сюжете в проекте Неймовірна правда про зірок от 12.09.2020.

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