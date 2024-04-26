Сліпа 2024 52 серія дивитись онлайн – 26.04.2024

Серія 52 | 26.04.2024 | 2024

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Ярослава добре навчалася та мріяла знайти перспективну роботу в Києві. Однак поки її бабуся хворіла, дівчина не могла переїхати. Після її смерті Ярослава все частіше думала про переїзд, проте не наважувалася на такі кардинальні зміни.

У серіалі Сліпа 2024 серія 52 Ярослава зустрілася з колишньою однокласницею, яка вже рік щасливо жила в Києві. Після цього дівчині здалося, що вона почула, як її бабуся тяжко зітхнула. Налякана Ярослава поїхала до баби Люби за порадою. Що їй скаже провидиця? Про що намагається попередити Ярославу бабуся з того світу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 52 на сайті СТБ.

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