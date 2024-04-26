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Video: Сліпа 2024 52 серія дивитись онлайн - 26.04.2024

Серіал Сліпа 2024 52 серія від 26.04.2024 дивитись онлайн. Дивитися онлайн Сліпа 2024 нова серія - на сайті СТБ
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Не пропустіть повчальну історію – дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 52 від 26.04.2024 на сайті СТБ.

Ярослава добре навчалася та мріяла знайти перспективну роботу в Києві. Однак поки її бабуся хворіла, дівчина не могла переїхати. Після її смерті Ярослава все частіше думала про переїзд, проте не наважувалася на такі кардинальні зміни.

У серіалі Сліпа 2024 серія 52 Ярослава зустрілася з колишньою однокласницею, яка вже рік щасливо жила в Києві. Після цього дівчині здалося, що вона почула, як її бабуся тяжко зітхнула. Налякана Ярослава поїхала до баби Люби за порадою. Що їй скаже провидиця? Про що намагається попередити Ярославу бабуся з того світу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 52 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 51 серія від 26.04.2024

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