Сліпа 2024 51 серія дивитись онлайн – 26.04.2024

Серія 51 | 26.04.2024 | 2024

Дізнайтеся, як врятувати своє щастя, – дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 51 від 26.04.2024 на сайті СТБ.

Чоловік Василини помер п’ять років тому. Жінка довго горювала та лише нещодавно наважилася почати нові стосунки. Григорій теж втратив дружину і як ніхто розумів почуття Василини. Після цього жінку почали турбувати кошмари.

У серіалі Сліпа 2024 серія 51 Василина поїхала до провидиці, щоб дізнатися, що означають сни, в яких її прикраси перетворюються на пісок. Жінка боялася, що кошмари попереджають про нещастя. Баба Люба підтвердила побоювання жінки, хоча й зазначила, що разом з Григорієм вона зможе збудувати родину. Однак щось у квартирі Василини може їм завадити.Чи зуміє жінка вберегти свій шанс на кохання? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 51 на сайті СТБ.

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