Слід: 264 серия смотреть онлайн – 09.11.2023

Слід | 09.11.2023 | 2023

З поверненням в найкращий детективний серіал України Слід 2023 серія 264 від 09.11.2023 на сайті СТБ. Не пропустіть нове захопливе розслідування!

Детективи виїжджають до місцевого банку. Його обікрали двійко злодюжок. Вони вбили інкасатора, поранили охоронців, однак і самі дістали кульове поранення в серіалі Слід 2023.

Невдовзі детективи разом з пошуковими собаками знаходять автівку грабіжників та їхню квартиру. А в ній – трупи злодіїв. Вкрадені гроші зникли, тож тепер треба дізнатися, хто саме був у курсі справ злочинців та розправився з ними в серіалі Слід 2023 серія 264.

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