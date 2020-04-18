Спіймати Кайдаша: 1 серія дивитися онлайн – 18.04.2022

Дембель Лавріна в серіалі Спіймати Кайдаша 1 серії від 18.04.2022 не пройшов без пригод. Старий Омелько з перепою ледь не розбив свою Волгу, Карпу наставила роги норовиста Мотря, яка щойно повернулася з навчання в Богуславі, а сам Лаврін пережив «теплий прийом» із сусідкою Танькою. Цілий рік утримання дався взнаки, і хлопець із подвоєною швидкістю почав забивати дівчатам голови прогулянками під зірками. Але таке завзяття вже загрожує молодшому Кайдашенку насильницьким вінцем.

Бідній Марусі ніколи й перепочити. Героїня серіалу Спіймати Кайдаша, єдина господиня в домі, переживає, що чоловік почав багато пити, а старший Карпо схуд від привороту якоїсь відьми. Чи вдасться їй вилікувати алкоголізм Омелька й романтичну залежність сина, таємно підливаючи їм у чай ​​спеціальні трави від місцевої знахарки? Дивіться онлайн Спіймати Кайдаша серія 1 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Спіймати Кайдаша

Дивитися онлайн серіал Спіймати Кайдаша – 2 серія від 18.04.2022