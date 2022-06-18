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Video: Снайперша: серія 1 від 18.06.2022

Серіал Снайперша 1 серія від 18.06.2022 дивитися онлайн. Фільм Снайперша серія 1 на офіційному сайті СТБ
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1 серія серіалу Снайперша знайомить глядача з сільською мешканкою Надею. Дівчина дуже амбітна та розумна. Тому життя в Богом забутому селі аж ніяк не входить в її плани. Надя приймає рішення вступати до столичного ВНЗ, маючи намір успішно вивчитися, отримати диплом і влаштуватися на пристойну роботу. На бідну дівчину чекає розчарування вже на вступних іспитах, які вона з тріском провалює. Проте Надя не падає духом. Вона для себе вирішує будь-що залишитися в місті та вступити до ВНЗ наступного року. На щастя, добра тітка Віра погоджується на деякий час взяти племінницю під свою опіку. Жінка здається Наді дуже порядною, хоча й часом деякі моменти в її поведінці дуже насторожують. Що ж приховує тітка Віра? І як будуть розвиватися події далі? Дізнайтеся в серіалі Снайперша 1 серії від 18.06.2022 просто зараз!

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Дивитися онлайн Снайперша – 2 серія від 18.06.2022

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