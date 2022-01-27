Ви дивитеся український серіал про любов і ненависть Полонена 4 серія від 27.01.2022 на сайті СТБ. Вадиму вдається врятувати Світлану від зґвалтування. Левчук відразу ж звільняє і Костю, і Лару, розуміючи, що план з нападом на Свєту вигадала саме гувернантка. Ображена Лара дзвонить в поліцію і повідомляє, що Вадим утримує Світлану силою. У серіалі Полонена 2021 Ілля, колега і друг головної героїні, починає розпитувати Олексія про його дружину. Чоловік Світлани розповідає про нібито викидень жінки, але Ілля розуміє, що все це брехня. Хлопець ділиться своїми побоюваннями з Наталею і каже, що підозрює Льошу в пропажі Світлани. Що ж буде з героями мелодрами далі? Дивіться просто зараз в 4 серії від 27.01.2022 серіалу Полонена на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Полонена – 5 серія від 28.01.2022